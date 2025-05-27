Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahar geldi, ortaya çıktılar: Kenelere karşı nasıl önlem almalıyız?

Bahar geldi, ortaya çıktılar: Kenelere karşı nasıl önlem almalıyız?

27.05.2025 16:57:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bahar geldi, ortaya çıktılar: Kenelere karşı nasıl önlem almalıyız?

Kars’ta baharın gelişiyle meralar canlandı, ancak keneler de ortaya çıktı. Uzmanlar, kene ısırıklarının ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kars’ta kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Meralara çıkan hayvanlar bölgeye hareketlilik getirirken, baharın gelişiyle birlikte keneler de görülmeye başladı. Özellikle hayvanların meralara çıkmasıyla birlikte kırsal alanlarda kene vakalarında artış yaşanıyor.

Uzmanlar, kene ısırıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu sorunların başında ise ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı geliyor.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve uzman veteriner hekimler, vatandaşları keneler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

  • Kene vücuda tutunmuşsa: Kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı. En yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kene, uzmanlar tarafından çıkarılmalıdır. Bilinçsizce çıkarılan keneler, virüsün vücuda yayılmasına neden olabilir.

  • Kene fark edildiğinde: En kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmeli.

  • Kıyafet seçimi: Kırsal alanlara çıkarken açık renkli, uzun kollu ve kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorapların içine alınmalı.

  • Hayvan teması sonrası: Meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişiler üzerlerini dikkatlice kontrol etmeli.

  • Kene kontrolü: Doğa yürüyüşü, piknik ya da hayvan otlatma sonrası vücut detaylı şekilde kontrol edilmeli.

Yetkililer, kenelerle mücadelenin bireysel tedbirlerle başladığını hatırlatarak, özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İlgili Konular: #Kene #Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

İlgili Haberler

Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umut olabilir mi?
Keneden ölümler için 'mRNA aşısı' umut olabilir mi? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. İlhan Çetin yaz aylarında ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda ilk yapılan klasik aşı denemelerinin yetersiz kaldığını belirterek, "Ancak şu anda üretilmeye çalışılan aşılar, mRNA teknolojisiyle üretildiği için etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah insan üzerindeki değerlendirmelerde böyle çıkarsa çok daha etkili olacaktır" dedi.
Havalar ısındı, keneler baş gösterdi!
Havalar ısındı, keneler baş gösterdi! Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, KKKA’ya karşı aşı bulunmadığını belirterek kene tutunmalarında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kene temasları artıyor: Hangi bölgeler riskli?
Kene temasları artıyor: Hangi bölgeler riskli? Kene temaslarına karşı vatandaşları uyaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık. Doğadan eve döndükten sonra mutlaka vücudun kene açısından kontrol edilmesi lazım. Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.