Bahar geldi, ortaya çıktılar: Kenelere karşı nasıl önlem almalıyız?

Kene vücuda tutunmuşsa: Kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı. En yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kene, uzmanlar tarafından çıkarılmalıdır. Bilinçsizce çıkarılan keneler, virüsün vücuda yayılmasına neden olabilir.