Bahar geldi, ortaya çıktılar: Kenelere karşı nasıl önlem almalıyız?

Kars’ta kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Meralara çıkan hayvanlar bölgeye hareketlilik getirirken, baharın gelişiyle birlikte keneler de görülmeye başladı. Özellikle hayvanların meralara çıkmasıyla birlikte kırsal alanlarda kene vakalarında artış yaşanıyor.
Uzmanlar, kene ısırıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu sorunların başında ise ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı geliyor.
Kars İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve uzman veteriner hekimler, vatandaşları keneler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
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Kene vücuda tutunmuşsa: Kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı. En yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kene, uzmanlar tarafından çıkarılmalıdır. Bilinçsizce çıkarılan keneler, virüsün vücuda yayılmasına neden olabilir.
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Kene fark edildiğinde: En kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmeli.
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Kıyafet seçimi: Kırsal alanlara çıkarken açık renkli, uzun kollu ve kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorapların içine alınmalı.
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Hayvan teması sonrası: Meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişiler üzerlerini dikkatlice kontrol etmeli.
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Kene kontrolü: Doğa yürüyüşü, piknik ya da hayvan otlatma sonrası vücut detaylı şekilde kontrol edilmeli.
Yetkililer, kenelerle mücadelenin bireysel tedbirlerle başladığını hatırlatarak, özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.