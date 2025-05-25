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Kene temasları artıyor: Hangi bölgeler riskli?

Kene temasları artıyor: Hangi bölgeler riskli?

25.05.2025 16:54:00
Güncellenme:
DHA
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Kene temasları artıyor: Hangi bölgeler riskli?

Kene temaslarına karşı vatandaşları uyaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık. Doğadan eve döndükten sonra mutlaka vücudun kene açısından kontrol edilmesi lazım. Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, kene ısırıklarının taşıdığı risklere dikkat çekerek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül enfeksiyonlara karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.

"DOĞADAN DÖNDÜKTEN SONRA VÜCUT MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ"

Kenelerin doğada her zaman var olduğunu belirten Doç. Dr. Diktaş, “Keneler havalar ısınınca ortaya çıkmıyor. Onlar zaten doğada var. Ancak insanlar sıcak havalarda doğayla daha fazla iç içe olmaya başladığı için kene temasları da artıyor. Özellikle İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz gibi bölgelerde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ısırıklarıyla bulaşan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık. Doğadan eve döndükten sonra kollar, bacaklar, sırt ve saçlı deri gibi açıkta kalan bölgelerde kene olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Eğer bir kene fark edilirse kesinlikle elle çıkartılmamalı. Çünkü elle yapılan müdahaleler sırasında kenenin taşıdığı mikroorganizmalar vücuda geçebilir” diye konuştu.

"KENEYİ SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇIKARTIN"

Kene ısırığı tespit edildiğinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Kene uygun yöntemlerle çıkarılmazsa, taşıdığı virüsü doğrudan insan vücuduna zerk edebilir. Bu da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından çıkarılmalı ve sonrasında kontrol tetkikleri yapılmalı” dedi.

Kene ısırığı sonrası hastalığın belirtilerinin bir hafta içinde ortaya çıkabileceğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, “Yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları görülebilir. Bu semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer ancak hastalık ilerlerse, iç organlarda ve deride ciddi kanamalara yol açabilir. Bu da ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Kene

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