Bahar yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları

Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın, ilkbaharın getirdiği ısı, nem ve ışık değişimlerine ayak uyduramaması, toplumda yaygın olarak görülen "bahar yorgunluğu" tablosunu ortaya çıkarıyor. Genellikle 2-3 hafta süren bu durum; halsizlik, uyku düzensizliği ve eklem ağrılarıyla kendini hissettiriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bahar aylarında ortaya çıkan bu belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?

Bahar yorgunluğunun sadece basit bir bitkinlikten ibaret olmadığını belirten Dr. Baysal, vücutta şu değişimlerin gözlenebileceğini ifade etti:

Boyun, sırt ve omuz ağrıları başta olmak üzere yaygın eklem ağrıları.

Mide ve bağırsak sisteminde bozulmalar (gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal).

Sinirlilik, baş ağrısı ve uyku düzeninde bozulmalar.

Tansiyon ve şeker dengesinde (regülasyonunda) dalgalanmalar.

"İKİ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!"

Yorgunluğun bir hastalık değil, bir şikayet olduğunu hatırlatan Dr. Baysal, "Birçok hastalıkta yorgunluk ilk bulgu olabilir. Eğer halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar iki haftadan uzun sürüyorsa, mutlaka bir hekimden yardım alınmalıdır" uyarısında bulundu.

BAHAR YORGUNLUĞUNDAN KORUNMA REHBERİ

Vücudun artan vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak ve mevsim geçişini sağlıklı atlatmak için şu önlemlerin alınması öneriliyor:

Sıvı Tüketimi: Su kaybı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Günlük 2-3 litre sıvı tüketilmeli; alkol, kola ve aşırı kafeinden kaçınılmalıdır.

Beslenme Düzeni: Ağır ve karbonhidratlı yiyecekler yerine; zeytinyağlılar, haşlama etler, taze sebze ve meyveler tercih edilmelidir.

Hareketli Yaşam: Sabah veya akşam saatlerinde yapılan yürüyüşler, bisiklet ve jimnastik metabolizmayı canlandırır.

Dijital Detoks: Manyetik ortamlardan ve cep telefonuyla uzun süreli konuşmalardan kaçınmak stresi azaltır.

Yaşam Kalitesi: Hobilerle uğraşmak, müzik dinlemek ve düzenli duş almak vücudun adaptasyon sürecini hızlandırır.