Bakan Fahrettin Koca: Gece yarısı gözümüz aydın diyebiliriz

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:27

Sağlık Bakanı Koca, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanları için yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına "Gözümüz aydın demeye az kaldı" şeklinde seslendi.

Koca, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.