MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın oyuncularına güveni tam

23 Ağustos 2022 Salı, 09:11

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, oyuncularına güvendiğini belirterek, "En kısa sürede toparlanıp, olmamız gereken yerde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Faruk Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk haftaların tüm takımlar için zorlu geçtiğini söyledi.

Yeni transferlerden dolayı bir adaptasyon süreci yaşandığına işaret eden Koca, "Bu özelikle bizim gibi Süper Lig'e yeni çıkmış takımlar için geçerli. 16 yeni oyuncu olduk. 4-5 maçın zor geçeceğini, bir adaptasyon süreci olacağını zaten biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Koca, oynadıkları iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, "İlk maçımızda Konyaspor'a karşı iyi bir oyun sergiledik. Çok gol pozisyona girdik ama 'futbolda olmayınca olmuyor' dediğiniz şeyi o gün gördük. İlk 15 dakikada 3 net gol pozisyon vardı." diye konuştu.

"GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ TALİHSİZLİK YAŞADIK"

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Hatay'da karşılaştıklarını anımsatan Faruk Koca, maç öncesi bazı sarı-lacivertli oyuncuların rahatsızlandığını söyledi.

Karşılaşma öncesi yaşanan talihsizlikleri anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Deplasmanda kötü oynadık ama onun bazı nedenleri vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama ben takımıma güveniyorum. Oyuncularımızın karakterine güveniyorum. En kısa sürede toparlanıp, olmamız gereken yerde olacağımızı düşünüyorum. Biz iki maç oynadık ve 1 puanımız var. En kötü ihtimalle 4 puan bekliyorduk. Bunu telafi edecek potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. İşin doğrusu yenildikten sonra talihsizliklerin arkasına sığınıp bahane üretmek istemedik. Bugün burada sizin vesilenizle duyurmak isterim; Hatay'a giderken Ghayas Zahid rahatsızlandı, sabaha kadar tedavi gördü. Hatay'a devam eden futbolcularımızdan da 5'i gece rahatsızlandı. Sebebini bilmiyoruz ama ciddi rahatsızlıkları oldu ve serum taktılar, tedavi gördüler. Yedikleri bir şeyden mi onu tam tespit edemedik. Futbolcular bu halde bile oynamak istediklerini söylediler. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. O gün oyuncularımız çok ciddi bir karakter gösterdiler. Birçok futbolcumuz o gün Gaziantep FK maçında sahada ağladı, çok üzüldü."

GÜNDEMDE TRANSFER YOK

Oyuncularının kalitesine güvendiğinin altını çizen Koca, gündemlerinde transferin olmadığını, ihtiyaç duydukları bölgelere gerekli takviyeleri yaptıklarını dile getirdi.

Koca, artık uyum sürecini atlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu hafta bay geçtik, cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacağız. Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarında takımın tam anlamıyla toparlanmış olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eryaman Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi taraftarlara da uyarıda bulunan Koca, "Camiamız, Beşiktaş maçını dört gözle bekliyor. Protokol, VIP dahil stada gelecek bütün taraftarlarımızdan Passolig kartlarını almalarını özellikle rica ediyorum. Kapılarda, girişlerde çok ciddi sorun yaşanıyor. Passolig kartlarıyla gelmelerini özellikle rica ediyorum." şeklinde konuştu.