Bakan Fahrettin Koca'nın 'Beyaz Reformu' doktorları Türkiye'de tutmaya yetmedi
Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği ile maaşlarında iyileştirme yapılan doktorların yurt dışına göçleri artarak sürüyor. Türk Tabipleri Birliği 2022’nin ilk 9 ayında yurtdışına gitmek için kendilerinden “İyi Hal Belgesi” isteyen doktor sayısının 1938’e ulaştığını açıkladı. TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ökten, “Çökme aşamasına gelen sağlık sistemini sadece ekonomik iyileştirmelerde düzeltemeyiz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Beyaz Reform” olarak açıkladığı “Ek Ödeme Yönetmeliği” doktorların kamudan istifa ederek yurtdışına gitmesine engel olamadı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2022’nin ilk dokuz ayında yurt dışına gitmek için kendilerinden “İyi Hal Belgesi” isteyen doktorların sayısının 1938 olduğunu açıkladı.
Sadece eylül ayında 255 doktor yurtdışına gitmek için bu belgeyi istedi. 2021’de yurtdışına gitmek için TTB’den “İyi Hal Belgesi” isteyen doktorların sayısı ise 1405 olarak açıklanmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, maaş iyileştirmelerine karşın artarak devam eden doktor göçünü Cumhuriyet’e değerlendirdi.
KOŞULLARI DÜZELTİLMEDİ
Ökten, sağlık çalışanlarının yaşadığı tek sorunun ekonomik olmadığını vurgulayarak “Çalışma koşullarımız düzeltilmedi. Sağlıkta şiddet ve özlük haklarındaki kayıplar gibi sorunlarımız var. Bir diğer sorun da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal kriz nedeniyle özellikle genç meslektaşlarımız bu ülkede kendilerine ait bir gelecek bulamıyor. Yurtdışında çok daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına kavuşacaklarını düşünüyorlar. Bu nedenlerden dolayı hâlâ yurt dışına gitmek istiyorlar” dedi.
(Doç. Dr. Ali İhsan Ökten)
SAYI GİDEREK ARTACAK
Sağlık Bakanlığı’nın doktorların tek sorunun ekonomik olduğuna dair bir algı yarattığını belirten TTB İkinci Başkanı, “Bakanlık ‘Ekonomik olarak biraz rahatlatma yaparsam hem yurt dışına göçü hem de kamudan istifaları önlerim, özelden kamuya geçiş olur’ diye düşündü. Ancak yurt dışına gitme talebinde bir düşüş değil artış var. Geçen yıl bin 405 hekim yurt dışına gitti, bu yıl sayısı 3 bine kadar çıkabilir. Çalışma koşulları düzeltilmedi yine günde 80-100 hasta bakıyoruz. Mesai dışı çalışmayı getirdiler, daha fazla çalıştıracaklar. Biz çalışma şartları iyileşsin diye uğraşırken bakanlık ‘Biraz para verdik daha çok çalışsınlar’ diyor. Bu kabul edeceğimiz bir durum değil” dedi.
Ökten, “İktidar birtakım ekonomik iyileştirmeler yaptı ama bu hayat pahalılığında çok anlamlı iyileştirme olmayacak. 3-5 ay sonra alım gücü yine azalacak” diyerek doktorların isteklerini ise şöyle sıraladı:
“Çalışma koşullarının düzenlenmesini, yeni bir şiddet yasası istiyoruz. Günde 100 hasta bakmak istemiyoruz. Çökme aşamasına gelen sağlık sistemini sadece ekonomik iyileştirmelerde düzeltemeyiz. Bizim tek sorunumuz para değil, biz hekimlik yapmak istiyoruz.”
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