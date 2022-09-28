İzmir'de hasta yakınıyla tartışan doktora soruşturma
İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen kadın ile doktor D.B. arasında yaşanan ve cep telefonuyla görüntülen tartışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde, 27 Eylül Salı günü, hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi.
"SANA HESAP MI VERECEĞİM?"
Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğu, doktor D.B.’nin ise "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" dediği görüldü.
Hasta yakınının "Tabii, öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağıışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu.
"ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI GÖRÜRSÜN"
D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip, duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.
Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.
Sosyal medyada da paylaşılan video yurttaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 5 isim için harekete geçildi