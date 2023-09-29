Bakan Fahrettin Koca'nın yalanlamasına karşın depolardaki aşı yetersizliği sürüyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Genel Sağlık-İş’in yaptığı çalışmaya göre bazı illerde de tetanos aşısı olmadığı için hamilelerin aşıları erteleniyor. Öte yandan bazı illerde de kuduz aşısı temininde sıkıntılar yaşanıyor. Buna karşın kuduz aşısı ihalesinin henüz yapılmadığı bilgisine ulaşılırken, eylül ayının sonuna gelinmesine karşın sağlık çalışanlarına grip aşılarının henüz yapılmadığı belirtiliyor.



Gazetemizin “Sağlık Bakanlığı depolarında Hepatit A aşısı bulunmadığını” gündeme getirmesiyle başlayan aşı tartışmaları ve krizi devam ediyor.

Bakanlığın depolarında sadece 17 bin doz kuduz aşısı bulunduğunun altını çizen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu sayı ancak İstanbul’un aşı ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Avrupa Birliği’nden gelen hibe kuduz aşısının yetmediği ortada. Aşının ihalesinin henüz yapılmadığı bilgisi tarafımıza ulaştı” dedi.

(Derya Uğur)

Eylül ayının sonuna gelinmesine karşın sağlık çalışanlarına yapılan grip aşılarının geciktiğine de dikkat çeken Uğur, “Sağlık çalışanlarının enfekte olması, işgücü kaybı yaşanması nedeniyle vakaların arttığı bir dönemde hiç istenilmeyen bir durum” ifadelerini kullandı.

‘BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR’

Uğur, “Aile hekimi başına 7-8 doz Hepatit A aşısı göndererek yalanlama yoluna giden bakanlık, soruna gerçek bir çözüm üretmek için hiçbir çaba göstermiyor” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın aşı sıkıntısını dile getiren hekimlere dava açmasının, halkın sağlık hakkı için gerçeği dile getirmekten çekinmeyenlere göz dağı verme çabası olduğunu kaydeden Uğur, “Yönetemediğiniz sağlık sisteminin bedelini halk, sağlığıyla ödüyor” dedi.