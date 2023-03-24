Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:23

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimlerin sözleşmeli pozisyona geçebileceğini belirterek, "23 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe konulan 2023/1 sayılı genelge ile Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yandal uzman tabiplerinin 4924 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmeleri, yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlanmıştır. Yeni hazırlanan genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve halihazırda çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüleri için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde sözleşme imzalamalarına imkan tanınmaktadır" dedi.