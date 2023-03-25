Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasına tepki: 'Giderayak yandaşa ihale derdindeler'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Türkiye’de açılan 13 şehir hastanesine karşılık 30 devlet hastanesi kapatıldı. Ankara’da ise Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışıyla 6 hastane atıl halde bekletilmeye başlandı. 2 hastanenin de Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılması gündeme geldi. Şehir hastanelerindeki yoğunluk da sağlık sistemini kilitledi.

Koca’nın açıklamasına tepki gösteren Türk Tabipler Birliği (TTB) 2’nci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “İktidar, giderayak yandaşlarıma ihale vereyim derdinde” dedi. Ökten, “Burada amaç kendi yandaş şirketlerine ihaleleri vermek. İktidar giderayak yandaşlarıma ihale vereyim derdinde” ifadelerini kullandı. Ökten, ayrıca hastane projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini de vurguladı.

(Ali İhsan Ökten)



‘BETON LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “Bakanlığın yatırım programında yok. Bu iki alan bir anda ‘özel hastane’ alalına dönüşebilir” yorumunu yaptı. Candan, “Kapatılan hastaneler üzerinde rant ve imar oyunları var. Beton lobisi harekete geçmiş yeni bir çukur peşinde” dedi.

(Tezcan Karakuş Candan)

