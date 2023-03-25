Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasına tepki: 'Giderayak yandaşa ihale derdindeler'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Hastanemi Açın Platformu’nun kapatılmamaları için mücadele ettiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma ve Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Doğum hastanelerinin yıkılarak yerlerine inşa edilecek yeni hastane ihalelerinin 28 Nisan’da yapılacağını duyurdu.
Türkiye’de açılan 13 şehir hastanesine karşılık 30 devlet hastanesi kapatıldı. Ankara’da ise Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışıyla 6 hastane atıl halde bekletilmeye başlandı. 2 hastanenin de Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılması gündeme geldi. Şehir hastanelerindeki yoğunluk da sağlık sistemini kilitledi.
Koca’nın açıklamasına tepki gösteren Türk Tabipler Birliği (TTB) 2’nci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “İktidar, giderayak yandaşlarıma ihale vereyim derdinde” dedi. Ökten, “Burada amaç kendi yandaş şirketlerine ihaleleri vermek. İktidar giderayak yandaşlarıma ihale vereyim derdinde” ifadelerini kullandı. Ökten, ayrıca hastane projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini de vurguladı.
(Ali İhsan Ökten)
‘BETON LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ’
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “Bakanlığın yatırım programında yok. Bu iki alan bir anda ‘özel hastane’ alalına dönüşebilir” yorumunu yaptı. Candan, “Kapatılan hastaneler üzerinde rant ve imar oyunları var. Beton lobisi harekete geçmiş yeni bir çukur peşinde” dedi.
(Tezcan Karakuş Candan)
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili açıklama