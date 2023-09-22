Bakan Koca, 'Gündem olmaz' demişti... Uzmanlardan Eris varyantı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eris varyantı ülkemizde de görüldü. Bilim insanları konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil” demişti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise aşı ve test sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00
Bakan Koca, 'Gündem olmaz' demişti... Uzmanlardan Eris varyantı uyarısı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünyada hızla yayılan Eris varyantının, Türkiye’de de 9 kişide görüldüğünü söylemesi pek çok soruyu beraberinde getirdi. Koca önceki gün Covid-19 salgınının zayıf varyantlara dönüştüğünü belirtirken “Eris varyantı ülkemizde de görüldü. Bilim insanları konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil” dedi. 

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise aşı ve test sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Tuncay, “Maskeyi öncelikli olarak hastane çalışanları ve toplu taşıma kullananların takmasını öneriyoruz” dedi. Tuncay, “Salgın dünyanın gündeminden düşmediği için bizim de gündemimizden düşmemeli. Kışın viral solunum yolları hastalıkları artacağı için aşılamanın ve önlemin hatırlatılması gerek” ifadeleriyle eleştirdi.


Player Alanı
Eris varyantı Eris Sağlık Bakanı fahrettin koca Esin Tuncay eris virüsü eris virüsü nedir eris varyantından korunma eris belirtileri

İlgili Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
Okular açıldı: Ebeveynler Eris virüsüne dikkat!

Okular açıldı: Ebeveynler Eris virüsüne dikkat!
Eris varyantı, diğer varyantlardan ayırt edilebilir

Eris varyantı, diğer varyantlardan ayırt edilebilir

En Çok Okunan Haberler