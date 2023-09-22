Bakan Koca, 'Gündem olmaz' demişti... Uzmanlardan Eris varyantı uyarısı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünyada hızla yayılan Eris varyantının, Türkiye’de de 9 kişide görüldüğünü söylemesi pek çok soruyu beraberinde getirdi. Koca önceki gün Covid-19 salgınının zayıf varyantlara dönüştüğünü belirtirken “Eris varyantı ülkemizde de görüldü. Bilim insanları konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise aşı ve test sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Tuncay, “Maskeyi öncelikli olarak hastane çalışanları ve toplu taşıma kullananların takmasını öneriyoruz” dedi. Tuncay, “Salgın dünyanın gündeminden düşmediği için bizim de gündemimizden düşmemeli. Kışın viral solunum yolları hastalıkları artacağı için aşılamanın ve önlemin hatırlatılması gerek” ifadeleriyle eleştirdi.