Bakan Koca verdiği sözleri tutmadı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Koca’nın mektubunun üzerinden uzun zaman geçmesine karşın hiçbir vaadin yerine getirilmediğine tepki gösteren Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, “Sağlık çalışanlarının maaşları beş parça olarak ödeniyor, ancak sadece bir kalemi emekliliğe yansıyor. Hiçbir sağlık çalışanı ay sonunda alacağı ücretin ne kadar olacağını bilmiyor. Sağlık emekçilerine verilen sözlerin tutulması için daha kaç yıl geçmesi gerekiyor?” dedi.

‘İKNA MEKTUBUNDA NE VARDI?’

Bakan Fahrettin Koca, geçen ağustosta “iş bırakma” eyleminden bir gün önce sağlık çalışanlarını eyleme katılmamaya ikna için “mektup” gönderdi. Mektubunda Beyaz Reform övgüsü yapan Koca, sağlıktaki sorunları şu sözlerle itiraf etmişti: