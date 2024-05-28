Bakan Koca verdiği sözleri tutmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir yıl önce iş bırakma eylemlerinin önüne geçmek için sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirileceğini kaydetti.
Koca’nın mektubunun üzerinden uzun zaman geçmesine karşın hiçbir vaadin yerine getirilmediğine tepki gösteren Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, “Sağlık çalışanlarının maaşları beş parça olarak ödeniyor, ancak sadece bir kalemi emekliliğe yansıyor. Hiçbir sağlık çalışanı ay sonunda alacağı ücretin ne kadar olacağını bilmiyor. Sağlık emekçilerine verilen sözlerin tutulması için daha kaç yıl geçmesi gerekiyor?” dedi.
‘İKNA MEKTUBUNDA NE VARDI?’
Bakan Fahrettin Koca, geçen ağustosta “iş bırakma” eyleminden bir gün önce sağlık çalışanlarını eyleme katılmamaya ikna için “mektup” gönderdi. Mektubunda Beyaz Reform övgüsü yapan Koca, sağlıktaki sorunları şu sözlerle itiraf etmişti:
- Nöbet ücretleri adil bir düzeye çıkmalı.
- Sağlık çalışanlarının taban ödemesinin artırılması şart.
- Aile hekimlerimizin cari harcamaları önemli bir meselemiz.
- Artık tamamlama aşamasında olduğumuz “Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” çalışmamızı yakında uygulamaya koyacağız.
- Enflasyon gerçeğine karşı bütün sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla ilgili tarafl arla çalışmalarımız devam ediyor.
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