Bakanlığa aşı çağrısı: 'Aile hekimine destek verin, yapsın'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:48

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:48

Grip vakaları artış gösteriyor. Uzmanlar, aşılama ve maske önerisinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan ise işe ve okula gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda olan yurttaşlara ‘toplu alana çıkmama’ çağrısı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul son dönemde artan grip vakalarına ve bakanın çıkışına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Aralık ayı sonu ve ocak ayı başında gripte ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Ertuğrul, “Yoğun bakıma giren hastalar oldu. Bakanlık yeni uyanmış. Günaydın. Biz bunu zaten dile getiriyorduk. Buralara gelmeden önce bir çok bilim insanı özellikle risk grubunun grip aşısı olması gerektiğini söyledi. Bakanlığın bu konuda çalışmalar yapması gerekiyordu” dedi.

‘AŞILASAYDINIZ, BU DURUMA GELMEZDİK’

Risk grubundaki insanların önemli bir çoğunluğunun grip aşısı olmadığını kaydeden Ertuğrul, Memişoğlu’nun açıklamasına ilişkin “Çalışmaya giden insanlar kalabalık olan toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Siz bunları baştan aşılasaydınız, biz bu duruma gelmezdik. Şimdi açıklama yapıyorsunuz ‘Kalabalık yerlerden uzak durun’ diye. Nasıl duracaklar? İş buraya gelmeden önlem alabilecekken, şimdi böyle bir açıklama yapmak umursamazlığın bir göstergesi” çıkışında bulundu.

Ertuğrul, “İnsanlara ‘Dışarı çıkmayın, kalabalıktan uzak durun’ demek yerine. ‘Bulunduğunuz alanlarda maske kullanın’ demek daha mantıklı” ifadelerini kullandı.

‘DESTEK VERİN, YAPILSIN’

Aşılama işlemi için aile hekimlerini adres gösteren Ertuğrul, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) özlük hakları ile uğraşılacağına oralara bu aşılar gönderilip, özellikle risk grubundaki bireylere ücretsiz olarak yapılmalı. İnsanlar reçeteye yazdırıp, eczaneden alıp, aşı olmuyorlar. Dolaylı değil, direkt destek olmalı. Aile hekimi arkadaşlarımızın; özlük hakları ile oynayıp, maaşlarını kesmek yerine, onlara destek vererek, oralara aşıları gönderebilmek gerekiyor” diye konuştu.

‘ÖNCELİĞİMİZ GRİP VE COVİD’

HMPV virüsüne ilişkin de konuşan Ertuğrul, “Çin’den çıktı diye bir virüs ön plana çıkarıldı ve insanlara korku verilmeye başlandı. Bizim önceliğimiz o değil. Bizim sorunumuz influenza ve Covid-19” dedi.