Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:18
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Abone Ol google-news

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.


metro haberleri teknik arıza haberleri

İlgili Haberler

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı bu duraklar arası hizmet veremeyecek!

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı bu duraklar arası hizmet veremeyecek!
Metropoll Araştırma: Seçmenin yüzde 68,3'ü AK Parti zenginden yana diyor

Metropoll Araştırma: Seçmenin yüzde 68,3'ü AK Parti zenginden yana diyor
Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı

Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler