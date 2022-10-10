Balgam nedir, neden olur? Balgam nasıl söktürülür? Hangi balgam tehlikeli?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 23:07

Havaların soğuması ile hastalık oranlarında artış yaşanırken, özellikle akciğerlerde gelişen enfeksiyonlar, hasarlar veya alerjik durumlarda aşırı balgam üretimi başlıyor. İşte, balgam ile ilgili merak edilenlerin cevabı...

BALGAM NEDİR, NEDEN OLUR?

Balgam, alt solunum yolundan (soluk borusu ve bronşlar) dışarı öksürülen mukustur. Vücut dokuları tarafından üretilen ve normal, kaygan, lifli bir yapıya sahip olan mukus, vücut fonksiyonlarında önemli bir rol üstlenir. Hayati organların kurumasını önlemeye yarayan mukus, koruyucu ve nemlendirici bir tabakadır.

Akciğerler hasara uğradığında aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna oldukça sık rastlanır. Öte yandan aşırı balgam üretimi, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkidir. Bağışıklığınız, soğuk algınlığı ile savaşırken daha fazla mukus üretir. Bazen de alerjik bir reaksiyon veya solunum yollarındaki bir tahriş sebebiyle balgam oluşur.

BALGAM NASIL SÖKTÜRÜLÜR?

Balgam söktürücü doğal ve basit yöntemler şu şekilde;

1 bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da Himalaya tuzu koyarak, gargara yapmak,

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasını kolaylaştırmak,

Sıcak suyla duş alıp, buharda kalarak süreyi uzun tutmak,

Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu eklemek,

Limon tüketmek, ılık içeceklerinize taze limon suyu eklemek,

Ayrıca anti bakteriyel özelliğe sahip olan bal da çok iyi bir balgam sökücüdür.

HANGİ BALGAM TEHLİKELİ?

Sarı rengin çok koyu olduğu balgamda bakteri rolü olma ihtimali üzerinde daha çok durulur. Öte yandan, pnömoni hastalarında enfeksiyon bölgesine gelen bolca eritrosit hücrelerin sonucu kan paslı kahverengi görünümde olabilir. Astımlı hastalarda ise ataklar sırasında yoğun eozinofil birikimi sonucu balgam yeşil renkli çıkabilir.

Kan ile birlikte kırmızı balgam da görülür. Bu durum kanda bir balgamın olduğuna işaret etmektedir. Solunum yollarında ortaya çıkan enfeksiyonlar kırmızı balgama neden olmaktadır.