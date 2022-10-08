Bütün hayatınızı etkiliyor: DEHB nedir, belirtileri nelerdir, DEHB'in tedavisi var mı?

DEHB NEDEN OLUR?

Dikkat eksikliği, hareketlilik ile aşırı dürtüsellikle kendini gösteren bilişsel ve davranışsal sorunların da eşlik ettiği bir sağlık problemi olarak tanımlanan DEHB'nin nedenleri tam olarak anlaşılamıyor.

ORAN ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar DEHB'nin kaynağının genetik nedenler, beyin hasarı, gıda ve katkı maddeleri, psikososyal etkenler gibi riskler olduğunu ifade ediyor. Özellikle DEHB ilkokul döneminde yaygın olarak görülüyor. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 3-5 oranında, erkek çocuklarında görülme sıklığı ise kız çocuklarına göre daha yüksek.