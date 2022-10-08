Bütün hayatınızı etkiliyor: DEHB nedir, belirtileri nelerdir, DEHB'in tedavisi var mı?

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:15
<p>Bebeklikte başlayan <strong>dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu</strong> (DEHB) hastalığı tanısı, her 20-30 çocuktan birisinde görülmektedir.</p> <p>Kişinin sosyal, iş, iletişim gibi kısacası tüm hayatını etkileyen DEHB'in erken tanısı tedavide büyük önem taşıyor. </p> <p>İşte, <strong>DEHB</strong> hakkında bilinmesi gerekenler....</p> <h2 class="spot" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.2rem; line-height: 1.5rem; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;"> </h2>

Bebeklikte başlayan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığı tanısı, her 20-30 çocuktan birisinde görülmektedir.

Kişinin sosyal, iş, iletişim gibi kısacası tüm hayatını etkileyen DEHB'in erken tanısı tedavide büyük önem taşıyor. 

İşte, DEHB hakkında bilinmesi gerekenler....

 

<p><strong>DEHB NEDİR?</strong></p> <p>Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir. </p>

DEHB NEDİR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir. 

<p><strong>DEHB NEDEN OLUR?</strong></p> <p>Dikkat eksikliği, hareketlilik ile aşırı dürtüsellikle kendini gösteren bilişsel ve davranışsal sorunların da eşlik ettiği bir sağlık problemi olarak tanımlanan DEHB'nin nedenleri tam olarak anlaşılamıyor.</p> <p><strong>ORAN ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YÜKSEK</strong></p> <p>Araştırmacılar DEHB'nin kaynağının genetik nedenler, beyin hasarı, gıda ve katkı maddeleri, psikososyal etkenler gibi riskler olduğunu ifade ediyor. Özellikle DEHB ilkokul döneminde yaygın olarak görülüyor. <strong>Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 3-5 oranında, erkek çocuklarında görülme sıklığı ise kız çocuklarına göre daha yüksek.</strong></p>

DEHB NEDEN OLUR?

Dikkat eksikliği, hareketlilik ile aşırı dürtüsellikle kendini gösteren bilişsel ve davranışsal sorunların da eşlik ettiği bir sağlık problemi olarak tanımlanan DEHB'nin nedenleri tam olarak anlaşılamıyor.

ORAN ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar DEHB'nin kaynağının genetik nedenler, beyin hasarı, gıda ve katkı maddeleri, psikososyal etkenler gibi riskler olduğunu ifade ediyor. Özellikle DEHB ilkokul döneminde yaygın olarak görülüyor. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 3-5 oranında, erkek çocuklarında görülme sıklığı ise kız çocuklarına göre daha yüksek.

<p><strong>DEHB BELİRTİLERİ NELERDİR?</strong></p> <p>*Odaklanmakta zorluk çekmek</p> <p>*Dikkatini sürdürememek</p> <p>*Göz teması kurmamak</p> <p>*Aynı faaliyette uzun süre devam edememek</p> <p>*Çabuk sıkılmak</p> <p>*Detayları gözden kaçırmak</p> <p>*Unutkanlık</p> <p>*Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek</p> <p>*Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek</p> <p>*Basit yönergeleri akılda tutamamak</p> <p>*Sık hata yapmak</p> <p>*Yerinde duramamak</p> <p>*Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek</p> <p>*Hızlı konuşmak</p> <p>*Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak</p>

DEHB BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Odaklanmakta zorluk çekmek

*Dikkatini sürdürememek

*Göz teması kurmamak

*Aynı faaliyette uzun süre devam edememek

*Çabuk sıkılmak

*Detayları gözden kaçırmak

*Unutkanlık

*Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek

*Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek

*Basit yönergeleri akılda tutamamak

*Sık hata yapmak

*Yerinde duramamak

*Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek

*Hızlı konuşmak

*Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak

<p><strong>DEHB İÇİN HANGİ DOKTORA/BÖLÜME GİDİLMELİDİR?</strong></p> <p>DEHB belirtileri olanların öncelikle bir <strong>psikiyatri</strong> uzmanına başvurması ve DEHB yakınmaları olan bireylerin psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi gereklidir.</p>

DEHB İÇİN HANGİ DOKTORA/BÖLÜME GİDİLMELİDİR?

DEHB belirtileri olanların öncelikle bir psikiyatri uzmanına başvurması ve DEHB yakınmaları olan bireylerin psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi gereklidir.

<p><strong>DEHB'İN TEDAVİSİ VAR MI?</strong></p> <p>DEHB tedavisi hastanın kriterlerine göre ilaç kullanımı ve terapi yöntemiyle yapılır. İlaç tedavisinde ilacın dozu uzman tarafından ayarlanmalıdır. Terapiler ise psikoterapi ve psikososyal terapidir. DEHB ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımıyla da tedavi edilebilir.</p> <p><strong>ERKEN TANI!</strong></p> <p>DEHB, erken tanıyla  tedavi edilirse tedavide son derece başarılı sonuçlar alınabilir. Ama tedavi edilmediğinde çok önemli sorunlara yol açar.</p>

DEHB'İN TEDAVİSİ VAR MI?

DEHB tedavisi hastanın kriterlerine göre ilaç kullanımı ve terapi yöntemiyle yapılır. İlaç tedavisinde ilacın dozu uzman tarafından ayarlanmalıdır. Terapiler ise psikoterapi ve psikososyal terapidir. DEHB ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımıyla da tedavi edilebilir.

ERKEN TANI!

DEHB, erken tanıyla  tedavi edilirse tedavide son derece başarılı sonuçlar alınabilir. Ama tedavi edilmediğinde çok önemli sorunlara yol açar.

<p><strong>DEHB'E EŞLİK EDEN TANILAR</strong></p> <p>• Karşıt olma karşıt gelme bozukluğu(%25-80)</p> <p>• Davranış bozukluğu (%14-56)</p> <p>• Majör depresif bozukluk (%0-45)</p> <p>• Anksiyete bozuklukları (%10-40)</p> <p>• Tik bozuklukları (%3-30)</p> <p>• Öğrenme bozuklukları (%24-70)</p> <p>• Bipolar afektif bozukluk (%27-50)</p>

DEHB'E EŞLİK EDEN TANILAR

• Karşıt olma karşıt gelme bozukluğu(%25-80)

• Davranış bozukluğu (%14-56)

• Majör depresif bozukluk (%0-45)

• Anksiyete bozuklukları (%10-40)

• Tik bozuklukları (%3-30)

• Öğrenme bozuklukları (%24-70)

• Bipolar afektif bozukluk (%27-50)

DEHB hiperaktivite Odaklanma unutkanlık tembel dikkat eksikliği

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