Bütün hayatınızı etkiliyor: DEHB nedir, belirtileri nelerdir, DEHB'in tedavisi var mı?
DEHB NEDİR?
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir.
DEHB NEDEN OLUR?
Dikkat eksikliği, hareketlilik ile aşırı dürtüsellikle kendini gösteren bilişsel ve davranışsal sorunların da eşlik ettiği bir sağlık problemi olarak tanımlanan DEHB'nin nedenleri tam olarak anlaşılamıyor.
ORAN ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YÜKSEK
Araştırmacılar DEHB'nin kaynağının genetik nedenler, beyin hasarı, gıda ve katkı maddeleri, psikososyal etkenler gibi riskler olduğunu ifade ediyor. Özellikle DEHB ilkokul döneminde yaygın olarak görülüyor. Çocuklarda görülme sıklığı yüzde 3-5 oranında, erkek çocuklarında görülme sıklığı ise kız çocuklarına göre daha yüksek.
DEHB BELİRTİLERİ NELERDİR?
*Odaklanmakta zorluk çekmek
*Dikkatini sürdürememek
*Göz teması kurmamak
*Aynı faaliyette uzun süre devam edememek
*Çabuk sıkılmak
*Detayları gözden kaçırmak
*Unutkanlık
*Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek
*Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek
*Basit yönergeleri akılda tutamamak
*Sık hata yapmak
*Yerinde duramamak
*Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek
*Hızlı konuşmak
*Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak
DEHB'İN TEDAVİSİ VAR MI?
DEHB tedavisi hastanın kriterlerine göre ilaç kullanımı ve terapi yöntemiyle yapılır. İlaç tedavisinde ilacın dozu uzman tarafından ayarlanmalıdır. Terapiler ise psikoterapi ve psikososyal terapidir. DEHB ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımıyla da tedavi edilebilir.
ERKEN TANI!
DEHB, erken tanıyla tedavi edilirse tedavide son derece başarılı sonuçlar alınabilir. Ama tedavi edilmediğinde çok önemli sorunlara yol açar.
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