Başının üzerine suya atlayanlar dikkat: Bir anlık hata ömür boyu felce neden olabilir

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen yurttaşlar sahillere, göllere ve havuzlara akın etmeye başladı. Ancak uzmanlar, su aktiviteleri sırasında eğlencenin trajediyi beraberinde getirmemesi adına çok önemli bir gizli tehlikeye dikkat çekiyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve kalıcı felçle sonuçlanabilen boyun kırıkları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

"ZEMİNE ÇARPMA SONUCU BOYUN OMURLARI KIRILABİLİYOR"

Yaz aylarında su aktivitelerine bağlı en sık görülen ağır travmaların başında baş üstü suya atlamanın geldiğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, atlanacak suyun derinliğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Şen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız suya başlarının üzerine atlamadan önce suyun derinliğinden emin olmalı. Bilinmeyen ve daha önce denenmemiş bölgelerde baş üstü dalış yapılmamalı. Bu şekilde kontrolsüzce suya girildiğinde, başın beklenmedik bir şekilde zemine çarpması sonucu boyun omurlarında kırıklar meydana gelebiliyor."

ÖMÜR BOYU TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLILIK RİSKİ

Boyun omurlarında meydana gelen kırıkların doğrudan omurilik mekanizmasını etkilediğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bu tür travmaların faturasının çok ağır olabileceğine dikkat çekti. Şen, "Bu tür travmalar sonrasında sinir sisteminin hasar görmesiyle felç gelişebilir ve kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelebilir. Bu nedenle atlanacak suyun derinliği şansa bırakılmamalı, mutlaka bilinmelidir" diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR ANCAK MUCİZE DEĞİL

Travma sonrası tedavi süreçlerine ve erken müdahalenin önemine de değinen Prof. Dr. Orhan Şen, hasarın boyutunun iyileşme şansını doğrudan belirlediğini ifade etti. Şen, "Boyun kırıldıktan sonra erken müdahale yapılırsa ve omurilikte tam kopma yoksa hastalarda kısmi düzelme ihtimali bulunuyor. Ancak omuriliğin koptuğu ağır travmalarda maalesef tıp dünyasında henüz bir iyileşme şansı bulunmuyor" diyerek acı gerçeği paylaştı.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ÖLÜM TEHLİKESİ

Boyun travmalarının sadece hareket kabiliyetini yok etmekle kalmadığını, yaşamı da doğrudan tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikenin boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Boyun travmalarının en ağır sonuçlarından biri hem kollarda hem de bacaklarda aynı anda felce (tetrapleji) neden olmasıdır. Eğer yaşanan hasar ve travma anatomik olarak daha üst seviyelerde gerçekleşirse, kişinin solunum kasları da etkilenir. Bu durumda ani solunum yetmezliği gelişebiliyor ve ne yazık ki hastaları yatalak durumda kaybedebiliyoruz."

Uzmanlar, yaz boyunca devam edecek olan su aktivitelerinde yurttaşların özellikle derinliğini bilmedikleri kör noktalarda balıklama dalış yapmaktan kesinlikle kaçınmaları ve temel güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uymaları gerektiğinin altını çiziyor.