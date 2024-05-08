Başkentte ‘7 gün 24 saat poliklinik hizmeti’ iddiaları tepki topladı: Sağlıkçının gecesi gündüzü kalmadı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2024 - 04:00

Söz konusu hastanede tüm polikliniklerde gece uygulamasına geçileceği öne sürüldü. Sağlık emekçileri iddialara, “Gece poliklinikleri ve angaryalarını kabul etmiyoruz” tepkisini gösteriyor.

Hekim Birliği Sendikası Gökhan Doğramacı, uygulamayı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Acil durumlar için ülke genelinde acil sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Doğramacı, “Acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat verilmektedir. Hastanelerde yapılan muayenelerin yaklaşık yarısı, acil servislerde gerçekleştirilmektedir. Ancak acil dışı poliklinik hizmetlerinin, 7 gün 24 saat esasına göre verilmesi; hastalara beklenen faydayı sunmayacağı gibi sağlık hizmetinin niteliğini de düşürecektir, sürdürülebilir değildir. Akşam ve gece boyunca çalışan hekimler, ertesi gün hizmet veremeyecektir. Bu hekimlerden ertesi gün hizmet beklenmesi; yorgunluk nedeniyle teşhis ve tedavilerin ideal düzeyde gercekleşmesine engel. Ayrıca çalışma güvenliği ve iş hukuku mevzuatına göre de belirli bir saatten fazla çalışmaya zorlamak, beklenen verimi sağlamaz. Dikkat dağınıklığına da sebep olacaktır” diye konuştu.

"ASİSTAN HEKİMLER GÖREVLENDİRİLECEK"

Gece polikliniklerinde, uzmanlık adı altında asistan hekimlerin görevlendirilmesinin düşünüldüğünü kaydeden Doğramacı, “Tıpta uzmanlık öğrencisi olarak kabul edilen ve henüz yeterli yetki, bilgi ve tecrübeye sahip olmayan asistan hekimlerin; mesai dışı çalışmaya ve hizmet sunmaya zorlanması, hastaları doğrudan asistan hekimlere bırakmak da tıbben ve hukuken doğru değil” değerlendirmesinde bulundu. Doğramacı, “Gece poliklinikleri, muayene olan toplam hasta sayısında bir artış sağlamayacağı gibi randevusuz hastaların gece muayene olması eğilimi yaratacaktır. Mevcut sağlık sisteminde yaşanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kaynaklı sorunların daha da derinleşmesine neden olacak. Yoğunluk ve yorgunluk, hekimlerde tükenmişlik yaratacak. Hekimleri hak arayışı için iş bırakma eylemlerine mecbur bırakacaktır” dedi.

