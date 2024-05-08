Başkentte ‘7 gün 24 saat poliklinik hizmeti’ iddiaları tepki topladı: Sağlıkçının gecesi gündüzü kalmadı
Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ni pilot seçerek 7 gün 24 saat esasıyla poliklinik hizmetleri vermeyi planladığı iddia edildi.
Söz konusu hastanede tüm polikliniklerde gece uygulamasına geçileceği öne sürüldü. Sağlık emekçileri iddialara, “Gece poliklinikleri ve angaryalarını kabul etmiyoruz” tepkisini gösteriyor.
Hekim Birliği Sendikası Gökhan Doğramacı, uygulamayı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Acil durumlar için ülke genelinde acil sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Doğramacı, “Acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat verilmektedir. Hastanelerde yapılan muayenelerin yaklaşık yarısı, acil servislerde gerçekleştirilmektedir. Ancak acil dışı poliklinik hizmetlerinin, 7 gün 24 saat esasına göre verilmesi; hastalara beklenen faydayı sunmayacağı gibi sağlık hizmetinin niteliğini de düşürecektir, sürdürülebilir değildir. Akşam ve gece boyunca çalışan hekimler, ertesi gün hizmet veremeyecektir. Bu hekimlerden ertesi gün hizmet beklenmesi; yorgunluk nedeniyle teşhis ve tedavilerin ideal düzeyde gercekleşmesine engel. Ayrıca çalışma güvenliği ve iş hukuku mevzuatına göre de belirli bir saatten fazla çalışmaya zorlamak, beklenen verimi sağlamaz. Dikkat dağınıklığına da sebep olacaktır” diye konuştu.
"ASİSTAN HEKİMLER GÖREVLENDİRİLECEK"
Gece polikliniklerinde, uzmanlık
adı altında asistan hekimlerin
görevlendirilmesinin düşünüldüğünü
kaydeden Doğramacı, “Tıpta
uzmanlık öğrencisi olarak kabul
edilen ve henüz yeterli yetki, bilgi
ve tecrübeye sahip olmayan asistan
hekimlerin; mesai dışı çalışmaya
ve hizmet sunmaya zorlanması,
hastaları doğrudan asistan hekimlere
bırakmak da tıbben ve hukuken doğru
değil” değerlendirmesinde bulundu.
Doğramacı, “Gece poliklinikleri,
muayene olan toplam hasta
sayısında bir artış sağlamayacağı
gibi randevusuz hastaların gece
muayene olması eğilimi yaratacaktır.
Mevcut sağlık sisteminde yaşanan
Merkezi Hekim Randevu Sistemi
(MHRS) kaynaklı sorunların daha
da derinleşmesine neden olacak.
Yoğunluk ve yorgunluk, hekimlerde
tükenmişlik yaratacak. Hekimleri hak
arayışı için iş bırakma eylemlerine
mecbur bırakacaktır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM şubesinde skandal görüntü!
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- AKP ‘aktör’ arıyor