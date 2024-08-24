Batı Nil virüsü vakalarının ardından TTB Başkanı Azap uyarılarda bulundu

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 2010’dan itibaren görülen Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun bu yıl altı kişide tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar, virüsün maymun çiçeğinden daha önemli olduğunu vurguladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap, söz konusu hastalığı Cumhuriyet’e anlattı. Virüsün insandan insana kolay bulaşmadığını söyleyen Azap, “Çok özel durumlarda (organ nakli, kan nakli, doğum ve süt verme) insandan insana bulaşabilmektedir. Kişisel temas ile, öksürük hapşırık ile bulaşmaz” ifadelerini kullandı.

Hastalığın COVID-19 benzeri bir salgına dönüşmesi mümkün olmadığını vurgulayan Azap, “Hatta kişiden kişiye özel durumlar dışında bulaşmadığı için maymun çiçeği kadar bile bir tehdit değil. Ancak virüsle enfekte kuşların ve enfekte sivrisineklerin çoğalması ile olgu sayılarında artışlar görülebiliyor” dedi.

‘SİVRİSİNEKTEN KORUNUN’

Hastalığın etkili bir tedavisinin bulunmadığına dikkat çeken Azap, “Ağır sinir sistemi tutulumu olanlarda hazır antikorlar verilebiliyor ama çok etkili olmuyor. Bu nedenle daha çok hastanın yakınmalarını azaltacak tedavilerle yakın izlem, gerekirse organları desteklemek dışında bir tedavi uygulanamıyor” açıklamasında bulundu.

Hastalığın bir aşısının bulunmadığını söyleyen Azap, “Virüsten korunmanın yolu sivrisineklerden korunmak. Özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde ve dönemlerde daha çok olmak üzere sivrisinek ısırığından korunmak gerekiyor” diye konuştu. l Merve Kılıç/Ankara