Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:04
Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.


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