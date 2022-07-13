Batman'da yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bahçelerine giden yurttaşlar, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı.
Yılanların birbirine sarılı şekilde oyun oynadığını gören yurttaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yılanlar, dans ettikten bir süre sonra otluk alanda gözden kayboldu.
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