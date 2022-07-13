Batman'da yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı

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Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:25

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bahçelerine giden yurttaşlar, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı.

Yılanların birbirine sarılı şekilde oyun oynadığını gören yurttaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, dans ettikten bir süre sonra otluk alanda gözden kayboldu.

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