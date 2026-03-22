Bayram sofralarında ekonomik gerçek... Düşük gelir, yüksek risk: Obezite yoksullukla artıyor

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, obezitenin yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirterek sosyoekonomik koşulların belirleyici rolüne dikkat çekti.

Küçükosmanoğlu, “Obezite bir beslenme bozukluğu ve tüm dünyada sosyoekonomik düzeyi düşük topluluklarda daha sık görülüyor. Bu durum, kalitesiz endüstriyel ürünler ve rafine şekerlerin daha fazla tüketilmesiyle ilişkili” dedi.

‘KULLANILAN YAĞLARIN KALİTESİ DE ÖNEMLİ’

Bayram döneminde artan şeker ve karbonhidrat tüketiminin bu tabloyu ağırlaştırdığını ifade eden Küçükosmanoğlu, ölçülü tüketimin önemine vurgu yaparak “Yılda 1-2 gün kurallar gevşetilebilir ancak hem miktara hem de kullanılan ürünlerin kalitesine dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu. Ucuz gıdaların çoğunlukla rafine şeker ve düşük kaliteli yağlar içerdiğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Sadece karbonhidrat değil, kullanılan yağların kalitesi de önemli. Sağlıksız içerikler uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.