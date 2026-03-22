Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.03.2026 13:39:00
Güncellenme:
Damla Polat
Takip Et:
Bayram sofralarında ekonomik gerçek... Düşük gelir, yüksek risk: Obezite yoksullukla artıyor

Şeker Bayramı, geleneksel olarak zengin sofralar ve tatlı ikramlarıyla kutlanırken, artan gıda fiyatlarının etkisiyle beslenme tercihleri de değişiyor. Uzmanlara göre, ekonomik nedenlerle daha ucuz ve besin değeri düşük ürünlere yönelim, özellikle bayram döneminde artan tüketimle birleşince obezite riskini ciddi biçimde artırıyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, obezitenin yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirterek sosyoekonomik koşulların belirleyici rolüne dikkat çekti.

Küçükosmanoğlu, “Obezite bir beslenme bozukluğu ve tüm dünyada sosyoekonomik düzeyi düşük topluluklarda daha sık görülüyor. Bu durum, kalitesiz endüstriyel ürünler ve rafine şekerlerin daha fazla tüketilmesiyle ilişkili” dedi. 

‘KULLANILAN YAĞLARIN KALİTESİ DE ÖNEMLİ’

Bayram döneminde artan şeker ve karbonhidrat tüketiminin bu tabloyu ağırlaştırdığını ifade eden Küçükosmanoğlu, ölçülü tüketimin önemine vurgu yaparak “Yılda 1-2 gün kurallar gevşetilebilir ancak hem miktara hem de kullanılan ürünlerin kalitesine dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu. Ucuz gıdaların çoğunlukla rafine şeker ve düşük kaliteli yağlar içerdiğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Sadece karbonhidrat değil, kullanılan yağların kalitesi de önemli. Sağlıksız içerikler uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

