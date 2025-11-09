'Bebek maması' değil zehir! 13 bebek 'botulizm' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ABD'de federal ve eyalet sağlık yetkilileri, geri çağrılan bebek mamasıyla bağlantılı 10 eyaletteki 13 bebek botulizmi vakasını araştırıyor.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ByHeart Inc.'in, şirketin Whole Nutrition Bebek Maması'nın iki partisini geri çağırmaya başlamayı kabul ettiğini söyledi.

İki partiden mama tüketen 13 bebek hastaneye kaldırıldı. Vakalar Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington'da görüldü. Herhangi bir ölüm bildirilmedi.

FDA, kontaminasyonun nasıl meydana geldiğini ve diğer ürünleri etkileyip etkilemediğini araştırdığını açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, çevrimiçi olarak ve büyük perakendeciler aracılığıyla satılan ürün, ulusal mama satışlarının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyordu.

CDC yaptığı açıklamada, geri çağrılan mamayı satın alan kişilerin, ürünü atmadan veya satın aldıkları yere iade etmeden önce mümkünse parti numarasını kaydetmeleri gerektiğini bildirdi.

Mamaya temas eden eşyaları ve yüzeyleri temizlemek için bulaşık makinesi veya sıcak sabunlu su kullanılması gerektiği de belirtildi.

Ayrıca, geri çağrılan mamayı tüketen ve sonrasında yetersiz beslenme, baş kontrolünü kaybetme, yutma güçlüğü veya yüz ifadesinde azalma yaşayan bebeklerin derhal tıbbi yardım alması gerektiğine dikkat çekildi.

BEBEK BOTULİZMİ NEDİR?

Bebek botulizmi, kalın bağırsakta toksin üreten bir bakterinin neden olduğu bir hastalık olarak biliniyor.

CDC, belirtilerin ortaya çıkmasının haftalar sürebileceğini, bu nedenle ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.