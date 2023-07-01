Bebek mamasını mikrodalga fırında ısıtan ebeveynlere uyarı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:08

Güncelleme: 01.07.2023 - 11:08

Bebek sahibi olduğunuzda size zaman kazandırabilecek her cihazdan yararlanmaya çalışırsınız ve pek çok ebeveyn, naylon ambalajlarda satılan mamaları ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmanın pratik bir fikir olduğunu düşünebilir.

Ancak uzmanlar, zaman kazandıran bu yöntemin bebeğiniz için son derece zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

BOĞAZ VE BAĞIRSAKLARA YAPIŞIYOR

Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden gıda bilimciler, mühendisler ve çevre uzmanlarından oluşan bir ekip, bebek maması poşetlerinin mikrodalgada ısıtıldığında çok sayıda "mikroplastik parçacığın açığa çıktığını" tespit etti.

Bu parçacıkların çıplak gözle görülemeyen, ancak genellikle "zehirli kimyasallar içeren küçük plastik kalıntılar" olduğu ve sadece bebeklerin değil, her yaştan insanın boğaz ve bağırsak bölgelerine yapışabildiği belirtildi.

DENEY SÜRECİ

Araştırmacılar, yiyeceğin kendisinden ziyade poşetlerin mikrodalgaya nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilmek için yiyecekleri çıkararak poşetlerdeki tüm besin kalıntılarını temizledi.

Daha sonra "poşetlerin bir kısmını nano saflığa sahip deiyonize suyla, diğerlerini ise asidik gıdaları simüle etmek için kullanılan yüzde 3 ACS sınıfı asetik asitle" doldurdular.

Araştırmacılar bu kapsamda, ısıtma işlemi sırasında yiyeceklerde ne kadar plastik parçacık kalabileceğine dair verileri sınıflandırdılar.

4 MİLYON "MİKROPLASTİK" PARÇACIK

Environmental Science & Technology dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, bebek maması örneklerinin hemen hepsinin yüksek miktarda plastik içerdiğini gösterdi.

6 ay boyunca buzdolabında bekletilen bir poşetin içeriğinde, boyutları 1 ila 14 mikrometre arasında değişen yaklaşık 580 bin parça mikroplastik bulundu. Aynı kap daha sonra mikrodalgada ısıtıldığında, bebek mamasının içine dört milyon parçacık daha salındığı tespit edildi.