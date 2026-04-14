Bel fıtığı sanılıyor ama çok daha tehlikeli: Omurga daralması sinsi ilerliyor!

Yaş ilerledikçe omurgada meydana gelen kireçlenme, bağ dokusu kalınlaşması ve fıtıklar, sinirlerin geçtiği kanalın daralmasına yol açıyor. Özellikle 55-60 yaş grubunu tehdit eden omurga daralması (Spinal stenoz), günlük yaşamı felç edebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Can, sinirler üzerindeki baskının geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti.

BELDE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ, BOYUNDA DENGESİZLİK

Hastalığın en sık bel, ardından boyun ve sırt bölgelerinde görüldüğünü belirten Op. Dr. Can, belirtileri şöyle sıraladı:

Bel bölgesinde: Yürüme güçlüğü, uyuşukluk, ayaklarda güçsüzlük ve oturunca geçen ağrı.

Boyun bölgesinde: El ve kollarda güçsüzlük, uyuşukluk ve dengesiz yürüyüş.

Kritik Belirti: Yürürken öne eğilme ihtiyacı hissetmek ve oturarak dinlenme zorunluluğu.

"GÜNLÜK HAYAT YÜZDE 70 ETKİLENMİYORSA ÖNCE EGZERSİZ"

Hastalığın her aşamasında cerrahi müdahalenin şart olmadığını ifade eden Can, "Eğer hastalık günlük hayatı yüzde 60-70 oranında etkilemiyorsa öncelikle ilaç tedavisi, fizik tedavi, pilates, yüzme ve yürüyüş gibi yöntemleri deniyoruz. Fayda görülmezse epidural enjeksiyonlar gündeme gelebilir" dedi.

ACİL CERRAHİ GEREKTİREN DURUMLAR

Tanı sürecinde MR tetkikinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Op. Dr. Aytaç Can, ameliyatın kaçınılmaz olduğu "kırmızı çizgileri" ise şu şekilde açıkladı:

"Bacaklarda, el ve kollarda güçsüzlük başladığında ya da büyük-küçük tuvaleti kaçırma gibi ileri düzey problemler oluştuğunda acil cerrahi müdahale gerekir. Bel kayması yoksa mikroskobik yöntemler, kayma varsa 'platin' (füzyon) ameliyatları uygulanır."

GEÇ KALINAN AMELİYAT ÇÖZÜM OLMAYABİLİR

Dr. Can, en büyük riskin "geç kalmak" olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Kalıcı hasarlar geliştiği zaman dünyanın en iyi ameliyatı bile yapılsa tam iyileşme sağlanamaz. Bu nedenle yürürken güç kaybı hissedildiği an mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır."