Bel ve boyun fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir!

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Selin Özen, osteopatik manipülatif tedavinin (OMT) önemine dikkat çekerek, yöntemin vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesini desteklediğini belirtti. Doç. Dr. Özen, “Osteopatik manipülatif tedavi, kas iskelet yapıları ile organ fonksiyonu arasındaki önemli bağlantıya odaklanan, kişinin kendi kendini iyileştirme potansiyelini desteklemeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yaklaşımı miyofasiyal gevşetme, kas enerji tekniği gibi manuel teknikleri içerir. Amaç sadece ağrıyı dindirmek değil; vücudu bir bütün olarak ele alarak, altta yatan nedenleri tespit etmek ve bunları iyileştirmektir” diye konuştu.

"BEL-BOYUN AĞRILARI, DURUŞ BOZUKLUKLARI, SPOR YARALANMALARINDA DA ETKİLİ"

Sıklıkla bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, çene eklemi problemleri, spor yaralanmaları ve sindirim sistemi şikâyetlerinde osteopatiye başvurulduğuna dikkat çeken Özen, “Osteopatik manipülatif tedavi, ilaçsız ve cerrahisiz bir yöntem olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bununla birlikte, bu uygulama herkes için uygun olmayabilir. Her tıbbi girişimde olduğu gibi, osteopatik tedavi de mutlaka hekim değerlendirmesiyle ve kişiye özel olarak planlanmalıdır. 2024 yılında yayımlanan bir sistematik derleme ve meta-analiz, OMT'nin bel ve boyun ağrısı olan hastalarda ağrı şiddetini ve fonksiyonel bozuklukları azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, OMT'nin kronik bel ağrısı tedavisinde etkinliğini destekleyen sistematik incelemeler ve büyük klinik çalışmalar bulunmaktadır. OMT, bel ve boyun ağrısı, duruş bozuklukları, çene eklemi problemleri, spor yaralanmaları ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, hamilelik döneminde ağrıların hafifletilmesinde faydalı olabilir” diye konuştu.

Osteopatik manipülatif tedavinin vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyelini destekleyen, bütüncül bir yaklaşımla uygulanan, ilaçsız ve cerrahisiz bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Özen, “Bel ve boyun ağrılarından duruş bozukluklarına, çene eklemi problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar geniş bir yelpazede etkili olabilir. Ancak, her tıbbi tedavide olduğu gibi, OMT de hekim değerlendirmesiyle ve kişiye özel olarak planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.