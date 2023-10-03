Belirtileri ve nedenleriyle merak edilen her şey: Depresyon nedir?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 07:00

Depresyon, ruhsal bir sağlık sorunu olarak kabul edilen ve kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını olumsuz etkileyen bir durumdur. Depresyon, sadece duygusal olarak değil, fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durum, genellikle uzun süreli bir hüzün, üzüntü ve umutsuzluk hissi ile karakterizedir. Depresyon, kişinin yaşam kalitesini düşürebilir ve günlük aktivitelerini, ilişkilerini, iş performansını ve genel yaşamını olumsuz etkileyebilir.



DEPRESYON NEDİR?

Bazen kendinizi kötü hissetmeniz doğaldır, ancak bu düşük ruh hali günden güne devam ediyorsa, depresyona işaret ediyor olabilir. Majör depresyon, diğer semptomlarla birlikte en az iki hafta üst üste süren ve günlük aktiviteleri kesintiye uğratacak kadar şiddetli bir üzüntü veya ilgisizlik atağıdır. Depresyon bir zayıflık ya da olumsuz bir kişilik belirtisi değildir. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve tedavi edilebilir bir tıbbi durumdur.

Burada depresyonu olan bir kişide, depresyonu olmayan bir kişiye kıyasla farklı aktivite seviyelerini gösteren beyin PET taramaları gösterilmektedir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ: DUYGUSAL

Depresyonun başlıca belirtileri üzgün bir ruh hali ve/veya hayata karşı ilgi kaybıdır. Bir zamanlar zevkli olan aktiviteler cazibesini yitirir. Hastalar ayrıca suçluluk veya değersizlik duygusu, umut eksikliği ve tekrarlayan ölüm veya intihar düşünceleri ile boğuşabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ: FİZİKSEL

Depresyon bazen fiziksel semptomlarla bağlantılıdır. Bunlar şunları içerir:

Yorgunluk ve enerji azalması

Uykusuzluk, özellikle sabah erken uyanma

Aşırı uyku

Tedaviyle bile geçmeyen inatçı ağrılar veya sızılar, baş ağrıları, kramplar veya sindirim sorunları

Depresyon, başta kronik ağrı olmak üzere diğer sağlık sorunlarının daha kötü hissedilmesine neden olabilir. Temel beyin kimyasalları hem ruh halini hem de ağrıyı etkiler. Depresyon tedavisinin eşlik eden hastalıkları iyileştirdiği gösterilmiştir.

DEPRESYON BELİRTİSİ: İŞTAH

İştah veya kilodaki değişiklikler depresyonun bir başka özelliğidir. Bazı hastalarda iştah artışı görülürken, bazıları iştahlarını tamamen kaybeder. Depresyondaki kişiler ciddi kilo kaybı veya kilo alımı yaşayabilir.

GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tedavi edilmezse, depresyonun getirdiği fiziksel ve duygusal kargaşa kariyerleri, hobileri ve ilişkileri raydan çıkarabilir. Depresyondaki kişiler genellikle konsantre olmakta ve karar vermekte zorlanırlar. Seks de dahil olmak üzere daha önce keyif aldıkları aktivitelerden uzaklaşırlar. Ağır vakalarda, depresyon hayatı tehdit edici hale gelebilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Herkes depresyona girebilir, ancak birçok uzman genetiğin bir rol oynadığına inanmaktadır. Depresyonlu bir ebeveyn ya da kardeşe sahip olmak, bu hastalığa yakalanma riskinizi artırır. Kadınların depresyona girme olasılığı erkeklerden iki kat daha fazladır.

DEPRESYONUN NEDENLERİ

Doktorlar depresyona neyin neden olduğundan emin değiller, ancak öne çıkan bir teori beyin yapısının ve kimyasal işlevinin değişmesidir. Ruh halini düzenleyen beyin devreleri depresyon sırasında daha az verimli çalışabilir. Depresyonu tedavi eden ilaçların sinir hücreleri arasındaki iletişimi iyileştirerek daha normal çalışmalarını sağladığına inanılıyor. Uzmanlar ayrıca, sevilen birini kaybetmek gibi stresin depresyonu tetikleyebileceğini, ancak kişinin bu bozukluğu geliştirmeye biyolojik olarak yatkın olması gerektiğini düşünüyor. Diğer tetikleyiciler arasında bazı ilaçlar, alkol veya madde bağımlılığı, hormonal değişiklikler ve hatta mevsim yer alabilir.

Burada beyinde nörotransmitterler aracılığıyla iletişim kuran nöronlar (sinir hücreleri) gösterilmektedir.