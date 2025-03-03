Bilimde devrim niteliğinde ameliyat: Dişten alınan parça göze nakledildi!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:41

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:41

Kanada’da görme yetisini kaybeden hastalar için devrim niteliğinde bir ameliyat gerçekleştirildi. Diş-göz ameliyatı olarak bilinen Osteo-Odonto Keratoprotez (OOKP) operasyonu, ülkede ilk kez uygulandı ve başarıyla sonuçlandı.

Bu yöntem, Stevens-Johnson sendromu nedeniyle 13 yaşında her iki gözünü kaybeden Brent Chapman’ın yeniden görmesini sağladı. Şimdiye kadar 50’den fazla başarısız ameliyat geçiren Chapman, dişinden alınan bir parçanın gözüne yerleştirilmesi sayesinde görme yetisini yeniden kazandı.

Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon, Kanada’nın tıp tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.

DİŞ-GÖZ AMELİYATI (OOKP) NEDİR?

Diş-göz ameliyatı, yani Osteo-Odonto Keratoprotez (OOKP), hastanın kendi dişinden alınan bir parçanın içine optik lens yerleştirilerek göze nakledilmesini içeren yenilikçi bir cerrahi yöntemdir.

Geleneksel tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda uygulanan bu işlem, özellikle kornea naklinin işe yaramadığı hastalar için son çare olarak görülüyor.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Greg Moloney, ameliyatın önemine değinerek, dişin sert yapısının göz için ideal bir destek sunduğunu ve hastanın kendi dokularının kullanılması sayesinde doku reddi riskinin azaldığını belirtti.

DİŞ-GÖZ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Diş-göz ameliyatı, iki aşamalı bir süreçtir:

İlk aşamada, hastanın bir dişi çekilir, özel olarak şekillendirilerek içerisine optik lens yerleştirilir ve geçici olarak yanağa implante edilir. Bu süreç, dişin etrafında yeni dokuların gelişmesini sağlar.

İkinci aşamada, diş yanağından çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştirilir. Ameliyat tamamlandıktan sonra hasta görme yetisini geri kazanmaya başlar.

Bu yenilikçi operasyon, yalnızca tek göz için uygulanabilmektedir ve hastalar tam görme yetisini kazanabilmek için aylarca beklemek zorunda kalabilir.

Dişten alınan bir parçayla görme yetisini geri kazandıran bu çığır açan yöntem, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tekniğin ilerleyen yıllarda daha fazla hastaya umut olabileceğini belirtti.