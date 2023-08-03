5G ile uzaktan mikron göz ameliyatı gerçekleştirildi

Yayınlanma: 03.08.2023 - 08:45

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:29

Çin Bilim Günlüğü gazetesinin haberine göre, Sun Yat-sen Üniversitesi Zhongshan Göz Merkezi'nden Profesör Lin Haotian, ameliyatın 23 Haziran'da yapıldığını ve ameliyatı takip eden bir aylık gözlem sonrasında güvenli ve istikrarlı olarak teyit edildiğini söyledi.

UZAKTAN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE OPERASYON YÜKSEK HASSASİYETLE GERÇEKLEŞİYOR

Göz ameliyatı, göz doktorlarının yüksek hassasiyet ve dengeye sahip olmasını gerektiriyor. Ancak insan elinin fizyolojik titreme ve sarsılması yüzünden mikron düzeyinde operasyonların gerçekleştirilmesi halen zorlu kabul ediliyor. Cerrahi robot, 5G uzaktan iletişim teknolojisi sayesinde manuel operasyonları simule ve ikame ederek manuel titreme ve sarsılmaları ortadan kaldırabiliyor ve zaman ile mekan kısıtlamalarına rağmen yüksek hassasiyetli cerrahi operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Lin, 5G iletişimi ve ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) mikro-stereoskopik görüntüleme teknolojisinin yardımıyla göz doktorlarının, UHD uzaktan mikrocerrahi görüntüleri gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli olarak alabildiğini, böylelikle ameliyatın daha hassasiyetle yapıldığını söyledi.

Mikron göz ameliyatı robotu, Sun Yat-sen Üniversitesi Zhongshan Göz Merkezi ve Bilgisayar Bilimi ve Mühendislik Fakültesi'nin aralarında bulunduğu çeşitli kurumlar tarafından ortaklaşa geliştirildi. 5G uzaktan mikron göz ameliyatının başarısı, uzak tıbbi hizmetlerin, Çin genelinde oftalmolojinin dengeli ve yeterli gelişiminin teşvik edilebileceğini ve yüksek kaliteli tıbbi kaynakların dengesiz dağılımı sorununu ortadan kaldırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu cerrahi yöntemi daha fazla uygulamayla ülke genelinde yaygınlaştırma sözü verdi.