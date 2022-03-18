Bilinmeyen yönleriyle nadir bir hastalık: 'Kalp kanseri'
Vücudumuzun en gizemli organlarından biri olan kalp yine vücudumuzdaki birçok organ gibi kanser olabiliyor. Peki milyonda 34 kişide görülen bu nadir hastalık nasıl oluşuyor? İşte detaylar...
Vücudumuzun neredeyse her organ ve dokusunda kanser meydana gelebilmektedir. Ancak pek bilinmese de kalpte de kanser görülebiliyor. Ancak bu kadar nadir olmasının sebebi kalbin çalışma prensibiyle alakalıdır. Kalp kanserlerinde en yaygın görülen durum ise kardiyak sarkomdur.
KANSER NASIL OLUŞUR?
Webtekno'nun haberine göre, vücudumuz gün içinde çeşitli toksinlere, asitlere, enzimlere, UV ışınlarına ve daha çok sayıda zararlı maddeye maruz kalır. Hücrelerimiz ve dokularımız hasar gördükçe, kök veya progenitör hücreler, kaybedilenlerin yerine geçmek için aktif olarak bölünür; yani hücrelerimiz yenilenir. Vücudumuzun bu onarım sürecinde bir hücre her bölündüğünde DNA'sını kopyalar, işte bu aşamada bazen hatalar olur. Aslında hücreler bu hatalara kolay kolay izin vermez, hata kontrol mekanizmaları ve DNA onarım süreçleri sağlamdır. Hücre sayısı bu kadar fazla olunca ve zararlı maddelerin yoğunluğu da buna eklenince hücreler genetik mutasyon biriktirebilir ve kanserli hale gelebilir. Vücut kendini iyileştirmek isterken bir hata nedeniyle kanserli dokuları ortaya çıkararak kendini daha büyük tehlikenin ortasına atıyor.
KALPTE NEDEN KANSER OLUR?
Kalpteki dokuların iyileşmesi hücre bölünmesiyle değil, ağırlıklı olarak 'fibroz' denen bir süreçle gerçekleşir. Kalpte gerçekleşen hücre bölünmesi sayısı o kadar azdır ki doğduğumuz andaki kalp hücrelerinin yarısı tüm yaşamımız boyunca bizimle kalır. İşte bu yüzden hücrelerin bölünürken/yenilenirken yaptıkları hata nedeniyle ortaya çıkan kansere kalpte çok nadiren rastlanır. Ayrıca kalp, kanserojen maddelere derimiz, sindirim sistemimiz, akciğerimiz kadar maruz kalmaz. Bilimsel araştırmalara göre; kalp kanseri yaklaşık 1 milyon kişiden 34'ünde görülebiliyor.
SARKOM NEDİR?
Sarkom adlı kalp kanseri türünde kanser kalbin kendi dokusundan kaynaklı olarak oluşur. Son derece nadirdir fakat ölüm oranı çok fazladır. Sekonder bir kalp tümörü ise vücudun başka bir yerinde başlar ve daha sonra kalbe metastaz yapar (yayılır). Yani lenf veya damar yoluyla diğer organlardan sıçrayabilir.
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