BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den Omicron aşısı açıklaması: Gecikecek
BioNTech’in CEO’su bilim insanı Prof. Uğur Şahin, Omicron varyantı için geliştirilecek aşının birkaç hafta ertelendiğini duyurdu.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'den Omicron varyantı için geliştirilmesi planlanan aşı ile ilgili açıklama geldi.
Şahin, Covid-19’un Omicron varyantıyla mücadeleye yönelik aşısının teslimatının, beklenenden daha yavaş bir veri toplama süreci nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini söyledi.
BEKLENDİĞİNDEN YAVAŞ
Sputnik'te yer alan habere göre, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Koronavirüs aşısı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı özel olarak geliştirmeye çalıştırdıkları aşının birkaç hafta gecikeceğini çünkü veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olduğunu söyledi.
Alman Bild gazetesine konuşan Şahin, aşı hazır olduğunda ise hâlâ ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair şirket içinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. "Bu dalga sona ererse yeniden başlamayacağını söyleyemeyiz" diyen Şahin yeni varyantlar çıkması halinde buna uygun aşılar üretme kapasitesinde olduklarını hatırlattı.
Koronavirüs'ün gelecekteki gidişatına dair öngörüsünü de paylaşan Şahin, "Aslına bakarsanız artık durumu vahim görmüyorum" dedi.
BioNTech, Omicron'a özel aşıyı mart sonuna kadar yetiştirmeyi amaçlıyordu.
İlgili Haberler
- Prof. Dr. Kurugöl'den kritik Omicron uyarısı: 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor
- Araştıma: 3. doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği 4 ayda hızla düşüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Turan Emeksiz vapuru evine dönüyor
- İzmir depremi sanıklarına 22,5 yıl hapis istemi
- Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine yeni isim
- İmamoğlu kendi koltuğuna davet etti
- Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor
- Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha özen gösteriyor
- “Kitaplar Adası”nın 20. yılı...
- İlahi Hanife Hanım!
- ‘Indigo Günlükleri’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!