Birol Aydemir açıkladı: Ölümlerini gizlemek için veri akışı durduruldu
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Sağlık Bakanlığı'nın ve TÜİK'in Covid-19 ölümlerini gizlediğini söyledi. Aydemir, "Sağlık Bakanlığı pandemi süresince TÜİK’e veri akışını durdurdu. Covid-19 nedeniyle ölümler aktarılmıyor. Korona nedeniyle ölenlerin sayısındaki doğru bilgiyi vermemek için bu yapılıyor" dedi.
TÜİK yaptığı açıklamada, “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi’ne göre 17 Eylül 2021, saat 10.00’da yayımlanması planlanan ‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” duyurusunu yaptı.
Eski TÜİK Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, ölümlerle ilgili hiçbir verinin yayımlanamadığına dikkat çekerek tepki gösterdi. TÜİK’in “gerekçesinin inandırıcı olmadığını” belirten Aydemir, şunları söyledi:
“Biz, 2014-2015 yıllarında yeni bir sistem kurduk. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı olarak ölümleri elektronik ortamda izlemeye başladık. Vefat olduğunda otomatikman bilgiler hastanelerde sisteme giriliyor. Buradan da Sağlık Bakanlığı’na, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’ne, SGK’ye, belediyelere, mezarlıklara gidiyordu. Vatandaşın daha önce uğraştığı işlerin hepsini biz bitirdik. Yeni bir sistem kurduk. Otomatik olarak veriler işleniyordu. Şu anda anladığım kadarıyla sorun şu: Sağlık Bakanlığı pandemi süresince TÜİK’e veri akışını durdurdu. Covid-19 nedeniyle ölümler aktarılmıyor. Korona nedeniyle ölenlerin sayısındaki doğru bilgiyi vermemek için bu yapılıyor. Sağlık Bakanlığı da TÜİK de görevini yapmıyor. İkisi de yasayı ihlal ediyor” dedi.
TÜİK, “hayat tablolarının” ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor: “Her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan tablolardır. Hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da bilinmektedir.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Silikon karşılığında çocuklarının velayetini vermiş
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı