Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca hastalığı neden olur?

Bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca nedeniyle bebek ölümlerinde artışlar yaşandı. Peki, Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca hastalığı neden olur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:36
Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca hastalığı neden olur?
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Bebeklerde ve küçük çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilen boğmaca hastalığının yetişkinlerde de görülebilmesi toplum içerisinde bakteri dolaşımının devamına ve artışına sebep olabilir. Peki, Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca hastalığı neden olur?

BOĞMACA HASTALIĞI NEDİR?

Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

BOĞMACA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta ilk dönem belirtileri, burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik, fazla yüksek olmayan ateş gibi hafif üst solunum yolu bulgularıdır. Çok küçük bebeklerde ölüm sık görülmektedir.

BOĞMACA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Boğmacaya bir bakteri neden olmaktadır. Solunum yolu ile alınan bakteri, 7-10 günlük kuluçka devresi sonrası (ortalama 4-21 gün) hastalığa neden olmaktadır. Çok bulaşıcıdır. Boğazda yerleşir.  Hijyenik koşullara, yani temizlik kurallarına iyi uyulmadığında bulaşma olur ve sonrasında salgınlar yaşanır. Sosyo ekonomik düzeyi düşük toplumlarda, toplu yaşam alanlarında, kalabalık gruplar halinde yaşayanlarda, yetersiz ve kötü beslenme koşullarında vakalarda artış olur.


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