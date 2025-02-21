Bölgesel beslenme alışkanlıkları kanser riskini arttırabilir!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:20

Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Gülmez, Çukurova Bölgesi’nde özellikle cilt kanserlerinin dikkat çektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Ahmet Gülmez, Adana’nın yoğun güneş ışığı almasının, cilt kanseri vakalarının bölgedeki en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu belirtti. Özellikle ultraviyole ışınlara maruz kalmanın fazla olması nedeniyle açık tenli bireylerin daha fazla risk altında olduğunu vurgulayan Gülmez, şu önerilerde bulundu:

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 - 15.00 saatleri arasında güneşe çıkmaktan kaçınılmalı.

Güneş koruyucu kremler düzenli olarak kullanılmalı.

Vücutta yeni oluşan ya da büyüyen benler konusunda dikkatli olunmalı ve şüpheli durumlarda dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE KANSER RİSKİ

Bölgedeki beslenme alışkanlıklarının mide, yemek borusu ve kalın bağırsak kanserlerinde artışa sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Gülmez, şu uyarılarda bulundu:

Kömür ateşinde pişirilen et ürünlerinin fazla tüketilmesi, mide ve bağırsak kanseri riskini artırmaktadır.

Tarım ilaçlarına maruziyet, tiroit, karaciğer, böbrek, idrar yolu, pankreas ve hematolojik kanserler için risk faktörleri arasında yer almaktadır.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Erken teşhisin kanserle mücadelede kritik bir rol oynadığını vurgulayan Gülmez, Türkiye’de üç kanser türü için düzenli tarama programları uygulandığını belirtti:

Kalın Bağırsak (Kolorektal) Kanseri: 50 yaş üzerindeki bireylerin her 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırması ve 10 yılda bir kolonoskopi çektirmesi önerilmektedir. Ailesinde erken yaşta kalın bağırsak kanseri öyküsü olan veya inflamatuvar bağırsak hastalıkları bulunan bireylerin taramalarını daha erken yaşta yaptırmaları gerekmektedir.

Meme Kanseri: 20 yaşından itibaren kadınların aylık kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir kez doktor kontrolüne gitmesi ve 40-69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ve smear testi yaptırmaları önerilmektedir.

KANSER FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI GEREKİYOR

Kanserle mücadelede farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Gülmez, “Erken teşhis merkezleri (KETEM) bu konuda önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak, tarama programlarına yeterli katılım sağlanmaması, hastaların ileri evrede teşhis almasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle sağlıklı bireylerin de düzenli taramalara katılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Son olarak, toplumda kanser farkındalığını artırmak amacıyla sosyal projeler ve bilgilendirme programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Gülmez, “Kanser taramalarına katılımın teşvik edilmesiyle erken teşhis oranlarını artırabilir ve toplum sağlığını koruyabiliriz” şeklinde konuştu.