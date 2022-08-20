Bolu'daki zehirlenmelerin ardından... Yuva köyü halkı birer birer taşınıyor
Bolu'da, sudan kaynaklanan zehirlenme vakarında 1 kişinin öldüğü, 144 kişinin de hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde oturanlar, evlerini terk etti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Ben 30 yıl önce göreve ilk başladığımda da benzer sorunları yaşıyorduk. Kuyulardaki mikrobiyolojik kirlenmeyi tespit edip raporladığımızda soruşturma açılıyordu. 30 yıl içerisinde hiçbir şey değişmedi" dedi.
Bolu Yuva köyünde 16 Temmuz’da 144 kişi şebeke suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise yaşamını yitirdi. Öncelikle çocuklarda etkilerini gösteren zehirlenme, kısa sürede tüm köye yayıldı. Zehirlenmenin üzerinden tam 35 gün geçti.
Buna karşın, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya Sağlık Bakanlığı’ndan zehirlenmelerin sudan olmasının dışında net bir açıklama yapılmadı. Zehirlenmelerin ardından köyde oturanlar, evlerini terk etti. Yurttaşların büyük çoğunluğu yaylalardaki ve şehir merkezindeki evlerine gitti. Köyde kirada oturanlar da farklı bir yere taşınmak için yeni ev arayışına girdi.
‘EN FAZLA ÜÇ GÜN’
Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda analiz sonuçlarının en fazla üç günde çıkacağını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Çağdaş bir ülkede yaşıyor olsaydık şu anda sorumlular hesap veriyor olurdu. Biz bu çağdaşlığa henüz erişemediğimiz için saklamayı ve unutturmayı tercih ediyoruz. Bu işin sorumlularının açığa çıkmasını istemiyorsanız o zaman unutturursunuz, şu anda yaşanan tam olarak bu” dedi.
Müdahale etmekte geç kalındığını vurgulayan Ertuğrul, “Ben 30 yıl önce göreve ilk başladığımda da benzer sorunları yaşıyorduk. Kuyulardaki mikrobiyolojik kirlenmeyi tespit edip raporladığımızda soruşturma açılıyordu. 30 yıl içerisinde hiçbir şey değişmedi” diye konuştu.
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