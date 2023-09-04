Böyle başhekim görülmedi! Yargıyı tanımadı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:15

Antalya’da Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde “ameliyathanede” hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş Sendikası iş yeri temsilcisi, görev tanımına aykırı bir şekilde, “çocuk servisinde” görevlendirildi. Genel Sağlık-İş, hemşirenin mağduriyetinin giderilmesi için Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde “görev tanımına aykırı görevlendirmenin iptali” istemiyle dava açtı. Mahkeme ise idari işlemin iptaline hükmetti. Ancak hastane idaresi mahkeme kararını uygulamadığı gibi sağlık çalışanına yönelik ‘mobbinge’ devam etti.

Hemşirenin görevine iade edilmesi ve baskının son bulması için Genel Sağlık-İş üyeleri, hastane başhekimi ile görüşmeye gitti. Görüşmede Başhekim Adil Çelik’in hakarete varan ifadelerde bulunması üzerine sendika genel mali sekreteri Erman Açıkgöz, görüşmeyi sona erdirdi. Açıkgöz ve beraberindeki heyet, hastanede yaşanılan hukuksuzlukları halka duyurabilmek için söz konusu hastanenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

Eğitim-iş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar ve Eğitim-iş Anamur Temsilciliği yönetiminin de destek verdiği basın açıklamasında Açıkgöz, başhekimin çalışma barışını bozan keyfi görevlendirmelere ve mobbing uygulamaya devam ettiğini ifade etti. Basın açıklamasının ardından Başhekim Çelik, Genel Sağlık-İş heyetine beyaz kod verdi. Erman Açıkgöz ve beraberindeki sendika heyeti, emniyetteki ifadelerinden ardından sevk edildikleri Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi.

(Derya Uğur)

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Beyaz kodun hangi durumlarda verileceğini bilemeyen bir başhekim, beyaz kodu hak aramaya çalışan sağlık çalışanları üzerinde tehdit oluşturmak için olarak kullanıyor” dedi. Hukuk tanımaz, iş bilmez, çalışanlar üzerinde mobbing uygulayan, üstelik bir siyasi partiye yakınlığı bilinen birinin başhekimlik koltuğunu işgal etme nedenini anlayamadıklarını belirten Uğur, “Başhekim hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu hukuk tanımaz idareciler bizi yıldırmayacak, Genel Sağlık-İş olarak mağduriyet yaşayan tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya kararlıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BEYAZ KOD NEDİR?



Beyaz kod sağlıkçıların sözel veya fiziksel şiddete maruz kaldığı durumlarda şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Sağlık personeli sadece hakaret, tehdit durumunda değil can güvenliğini tehdit eden her durumda beyaz koda başvurabilir.