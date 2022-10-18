Boyun ağrılarında bunlara dikkat!

18 Ekim 2022 Salı, 07:00

Boyun tutulmasının her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, “Bu; genellikle sabahları karşılaşılan, belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur. Bunun; ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebebi vardır. Ayrıca cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir” dedi.

"SICAK TUTMAK İYİ GELİYOR"

Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Akpınar, “Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj, bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

3 GÜNDEN UZUN SÜREN BOYUN TUTULMALARI HAFİFE ALINMAMALI

Basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemlerin olması durumunda; tedavinin biraz daha zor ve zaman alabileceğini aktaran Dr. Akpınar, bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini söyledi.

NELER YAPILMALI?

Boyun tutulmalarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken etkenler hakkında konuşan Akpınar, “Asla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken boyun omuz arasında sıkıştırmayın. Terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının; mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şart ve koşullarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün. Boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın” şeklinde konuştu.



