Boyun ağrısına neden olabilecek 7 rahatsızlık

15 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Boyun ağrısı, servikal omurga olarak bilinen başınızın altındaki omurgada veya çevresinde ağrıdır ve birçok farklı yaralanma ve tıbbi durumun ortak bir belirtisidir. Boyun ağrısı nispeten yaygındır. Son olarak 600 katılımcıyı içeren bir 2017 araştırması, yüzde 20,3'ünün boyun ağrısından şikayet ettiğini buldu.

Eksenel boyun ağrınız çoğunlukla boyunda hissedilir veya radiküler boyun ağrınız ağrı omuzlar veya kollar gibi diğer bölgelere sıçrayabilir. Boyun ağrısının arkasındaki nedenlerin çoğu ciddi değildir. Yine de, ağrınızın büyük bir sorundan kaynaklanmadığını bilmek, sizi boynunuzdaki o gıcık hakkında endişelenmekten alıkoymaz.

Nedeni belirlemeye yardımcı olmak için öncelikle ne tür boyun ağrısı yaşadığınızı belirlemeniz gerekir. Akut ağrı veya aniden ortaya çıkan ağrı, genellikle kas gerilmeleri veya burkulmalarından kaynaklanır. Sürekli ağrı veya gelip giden ağrıyı içerebilen kronik ağrının ise, altta yatan dejeneratif bir durum nedeniyle ortaya çıkması daha olasıdır.

BOYUN AĞRINIZA NEDEN OLABİLECEK 7 SEBEP

1. Kötü oturma ve uyku pozisyonu

Saatlerce masanızın üzerine eğilmek, telefonunuza bakmak için boynunuzu eğmek veya çok az destek sağlayan yastıklarda uyumak, kasla ilgili boyun ağrısına potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Ortopedik bir omurga cerrahı olan Ali Arghi, boyun ağrısı vakalarını azaltmak için birkaç ipucu paylaşıyor:

Mümkün olduğunca eğilmekten kaçının. Boynunuzu çok fazla öne veya arkaya bükmemeye çalışın ve otururken veya ayakta dururken omuzlarınızı ve sırtınızı düz tutun.

Çalışma alanınızı kurarken ergonomiyi göz önünde bulundurun. Örneğin, ekranınızı göz hizasında veya altında konumlandırmak, boynunuzu eğmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Boynu zorlayabilecek tekrarlayan baş üstü kaldırmalardan kaçının.

Boynunuz ağrıyarak uyanmaya devam ederseniz, sorun yastığınız veya yatağınız olabilir. Bunları daha destekleyici seçeneklerle değiştirmeyi düşünün.

2. Yaralanma

Yaralanmaların da boyun ağrısına katkıda bulunması şaşırtıcı değildir. Araba kazaları, spor faaliyetleri ve düşme dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda boyun yaralanması yaşayabilirsiniz. Boyun ağrısına neden olabilen yaygın bir yaralanma türü, başın ve boynun ani sarsılma hareketini içeren kamçı darbesidir. Boyun fıtığı semptomlarının iyileşmesi aylar olmasa da haftalar alabilir. Bunların hepsi yaralanmanızın ciddiyetine bağlıdır.

Boyun fıtığı veya diğer hafif boyun yaralanmalarının tedavisi şunları içerebilir:

Boynunuzu desteklemek ve daha fazla gerilmeyi önlemek için boyunluk takmak

Yaralanmadan hemen sonra şişmeyi azaltmak için buz uygulamak

Ağrı ve iltihabı sınırlamak için iltihap önleyici ilaçlar almak

Kas gevşetici almak

Fizik tedaviye katılmak

3. Artrit

Artrit bir veya birkaç ekleminizin iltihaplanmasıdır. Artriti düşündüğünüzde, birinin ağrılı eklemlerini ellerine sürttüğünü düşünebilirsiniz. Artrit genellikle elleri etkiler, ancak bu dejeneratif hastalık boyundakiler de dahil olmak üzere omurganızdaki diskleri ve eklemleri de etkileyebilir.

Servikal spondiloz, özellikle boynu etkileyen ve yaşlanmayla ilişkili düzenli aşınma ve yıpranmanın bir sonucu olan dejeneratif artritin (diğer adıyla osteoartrit) bir şeklidir. Dolayısıyla bu tip artrit yaşlı erişkinlerde çok yaygındır, 60 yaş üstü insanların yüzde 85'inden fazlasını etkiler.

Belirtiler şunları içerir:

Boynunuzu döndürürken gıcırdatma veya patlama gibi sesler veya duyumlar

Baş ağrısı

Darlık veya sinir sıkışması meydana gelirse ellerinizde, kollarınızda veya parmaklarınızda uyuşma

Omuzlarda ve boyunda kas spazmları

4. Fibromiyalji

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Kronik boyun ağrısının bir başka potansiyel nedeni, vücutta yaygın ağrıya neden olan bir durum olan fibromiyaljidir. Uzmanlar, bazı insanların neden bu bozukluğu geliştirdiğini tam olarak bilmiyorlar, ancak romatoid artrit veya lupusunuz varsa, fibromiyalji geliştirme olasılığınız daha yüksektir.

Tükenmişlik, depresyon ve anksiyete, dinlenmeden uyanma hissi de dahil olmak üzere uyku güçlüğü, hafıza ve odaklanma ile ilgili sorunlar, baş ağrısı ve migren belirtileri arasındadır. Tedavi büyük ölçüde egzersiz, ağrı kesiciler, stres yönetimi ve uyku alışkanlıklarını iyileştirme gibi kendi kendine yönetim stratejilerini içerir.

5. Menenjit

Menenjit beyni ve omuriliği saran meninks adı verilen zarın iltihaplı hastalığıdır. Hastalığın en genel belirtileri arasında ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Genellikle aniden ortaya çıkan semptomlar omurilik ve beyin zarlarının iltihaplanmasına neden olabilecek ciddiyettedir, acil tıbbi müdahale gerektirir.

6. Kalp krizi

Bazı insanlarda boyun ağrısı, acil tedavi gerektiren bir kalp krizi belirtisi olabilir.

Kalp krizinin diğer belirtileri şunlardır:

Göğüs bölgesinde sıkışma, dolgunluk, basınç veya ağrı gibi hissedilebilen rahatsızlık

Boyun gibi vücudun üst kısmında, ayrıca kollarda, midede, çenede veya sırtta rahatsızlık

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Mide bulantısı

Baş dönmesi

7. Kanser

Boyun ağrısı da kanser belirtisi olabilir. Örneğin tiroid kanseri, boynun ön kısmında ağrılı veya ağrısız şişliklere neden olabilir.

Baş ve boyun kanserlerinin spesifik semptomları, kanserin konumuna ve türüne bağlıdır ancak şunları içerebilir: