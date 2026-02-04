Boyun çıtlatma alışkanlığı olanlar dikkat: Felç riskine yol açabilir!

Günlük hayatta birçok kişinin stres atmak veya boyun tutulmasını gidermek amacıyla yaptığı "boyun çıtlatma" hareketi, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, kontrolsüz yapılan bu hareketin damar duvarında yırtılmaya (diseksiyon) yol açabileceğini belirtti.

DAMAR YIRTILMASI VE PIHTI RİSKİ

Boynun sert ve ani şekilde çevrilmesinin beyne kan taşıyan karotis ve vertebral arterleri doğrudan etkileyebildiğini ifade eden Doç. Dr. Bayram, süreci şu sözlerle anlattı:

"Boyun çıtlatma çoğu zaman masum bir alışkanlık gibi görülse de, zorlayıcı hareketler damar duvarında yırtılmaya yol açabilir. Bu yırtık bölgesinde oluşan pıhtı, beyin damarlarını tıkayarak inmeye (felç) kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabilir."

"HAFİF GERİNME DEĞİL, SERT MANEVRA RİSKLİ"

Risk faktörünün özellikle "ani ve zorlayıcı" hareketlerde arttığını vurgulayan Bayram, kişinin kendi kendine yaptığı hafif gerinmelerle çıkan seslerin genellikle tehlikeli olmadığını ancak damar duvarı hassasiyeti olan bireylerin çok daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN!

Arter diseksiyonunun (damar yırtılması) nadir ancak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, şu belirtilerin görülmesi halinde acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor:

Ani ve alışılmadık şiddette boyun veya baş ağrısı,

Baş dönmesi ve denge kaybı,

Konuşma bozukluğu,

Yüz, kol veya bacakta uyuşma ve güç kaybı.

ÇITLATMAK YERİNE EGZERSİZ YAPIN

Toplumdaki "çıtlatınca rahatlama" algısının yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Muhammed Bayram, boyun ağrısı ve tutulmalarında bilinçsiz hareketlerden kaçınılmasını önerdi. Bayram, çözüm yolu olarak kontrollü egzersizler, duruş (postür) düzenlemesi ve uzman doktor önerilerini işaret etti.