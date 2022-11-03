Bu belirtilere dikkat! Influenza, Covid-19 ile karıştırılabiliyor
İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesriye Demirel, bu dönemde yaygın görülen influenzanın Covid-19 ile karıştırıldığını belirterek, hastalığın 38 derece üzerinde ateş, baş, yoğun kas ağrısı, bitkinlik, kuru öksürük ile seyrettiğini bildirdi.
İç Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Nesriye Demirel, maske, hijyen ve sosyal mesafeye uyulmadığı için Covid-19'un yanında üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış gözlendiğini belirtti.
Demirel, bu dönemde yaygın görülen üst solunum yolu hastalığı hakkında merak edilenleri aktararak, şu bilgileri verdi:
" *Gündemde olan üst solunum yolu enfeksiyonlarında, çoğunlukla 4-5 günde iyileşmeye başlayan boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve yüksek olmayan ateş görülüyor.
*İnfluenza (grip) ise biraz daha ağır seyrediyor. Şu sıralar yaygın görülen influenza Covid-19 ile karıştırılıyor.
*İnfluenza virüslerinin A,B,C olmak üzere üç tipi mevcut. İnsanlarda grip enfeksiyonunda en sık neden olan influenza A virüsüdür.
*Hastalık 38 derece üzerinde ateş, baş, yoğun kas ağrısı, bitkinlik, kuru öksürük ile seyrediyor.
*Covid-19'da sık görülen şikayetler ise 38-40 derece ateş, 2-3 hafta süren halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, baş ağrısı, nefes darlığı, ishal, tat koku kaybıdır.
*Covid-19'da akciğer tutulumu daha fazla görüldüğü için akciğer tutulumuyla seyreden hastalara öncelikle Covid-19 mu değil mi diye tetkik yapılarak tanı konulmalıdır."
"MASKE, HİJYEN VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT"
Üst solunum yolu enfeksiyonlarının hasta olan kişilerin konuşması, hapşurması, öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunmasıyla, virüsle kirlenmiş yüzeylere temasla kişiden kişiye bulaştığına dikkati çeken Demirel, şu bilgileri verdi:
"Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı maske kullanımına özen gösterilmeli ve el hijyenine dikkat edilmelidir. İnfluenzaya karşı yüzde 70'in üzerinde koruyuculuğu olan grip aşısı yapılmalıdır. Grip aşısı 6 ay ve üstü yaş grubunda olan her bireye yıllık olarak ekim ayında yapılmalıdır. Özellikle 4 yaşından küçük çocuklar 50 yaşından büyük kişiler, gebeler, bakım evinde yaşayanlar ve kronik sorunu olan kişiler öncelikli olarak aşılanmalıdır. El hijyenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenme özellikle C vitamininden zengin besinler, bol sıvı tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini artırmak için önemli olan fiziksel aktivite ve açık havalarda yürüyüş önemlidir. Kalabalık ortamdan ve hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Yeterli ve sağlıklı uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ortam havalandırılmalıdır. Nezle ile beraber yoğun baş ağrısı, ateş, öksürük varsa, maske, sosyal mesafeye ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir."
Video Haberler
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu