Bulgu sayısı 3 yılda yüzde 66 azaldı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:03

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:03

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Dış Denetim Raporu yayımlandı. Raporda yer alan 2024 Sayıştay Denetim Bulguları sunumu, Sağlık Bakanlığı’nda denetimin zayıfladığını ortaya koydu. 2020’de 102 olan taslak rapor bulgu sayısı yüzde 66 azalarak 2023’te 35’e geriledi. Nihai rapordaki bulgu sayısı ise 2020’de 60 iken, 2022’de 27’e düştü. 2020’de taslak rapordaki bulguların yüzde 60’ı (61 bulgu) şehir hastanelerine ait iken, bu oran 2023’te yüzde 6’ya (2 bulgu) geriledi. Sağlık emekçileri, “Kamuda israf ve usülsüzlüklerin en ciddi nedeninin zayıflayan denetim olduğunu” belirtiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kamuda asıl bütçe sorununu ortaya çıkaran denetim eksikliği” dedi.

‘ŞEHİR HASTANELERİ USULSÜZLÜKLERE AÇIK HALDE’

Şehir hastanelerinden sağlık emekçilerinin yemeğine bir çok alanın, denetlenmemesi nedeniyle usulsüzlük ve yolsuzluklara açık hale geldiğini kaydeden Yalçınkaya, “Maalesef sağlık alanında hem iç denetim hem de dış denetim nitelik ve nicelik olarak yok denecek düzeyde. Sağlıkta hem genel bütçe hem döner sermaye bütçesi, bu denetim eksikliğinin görüldüğü alan haline gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “Hem yurttaşın sağlık hakkı hem emekçinin ekonomik ve özlük hakları için kurumlarda denetimlerin artmasını beklerken, her geçen yıl denetimlerin nicel ve nitel olarak eridiğini görüyoruz” diye konuştu. Raporda bulgu sayısının azalmasını usulsüzlüklerin azalması olarak değil, denetimlerin azalması nedeniyle usulsüzlüklerin artması olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Şehir hastaneleri sayısı 2020’den 2023’e arttarken, şehir hastanrlerine ait bulguların 61’den 2’lere inmesi denetimlerin daraldığını gösteriyor. Bulgu sayılarının yıllar itibariyle azalması bütçe hakkı açısından kaygı verici” değerlendirmesinde bulundu.

‘TASARRUF YAPILACAKSA, DENETİM ARTIRILMALI’

Yalçınkaya, “Sağlık alanında hem yurttaşın hemde sağlık emekçilerinin yaşadığı kamusal hizmete erişime son vermenin adresi; servis, yemek giyim hakkı gibi kırıntı düzeyindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini daratlmak değil, bütçede ki usulsüz iş ve işlemlere son vermektir. Bütçe hakkı için kurumlarda iç ve dış denetimin şeffaf bir şekilde yapılıp, kamuoyuyla paylaşılmasını istemek; her yurttaşın en temel anayasal hakkıdır. Kamuda tasarruf yapılacaksa kamu kurumlarının denetimleri nicel ve nitel olarak arttırılmalı” dedi.