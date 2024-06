Burdur’dan sonra benzer bir diyaliz skandalı da Isparta’da gündeme geldi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:00

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:00

Burdur Devlet Hastanesi’nde geçen ay diyaliz cihazına kimyasal karışması nedeniyle entübe edilen 14 hastadan üçünün yaşamını yitirmiş, olayla ilgili iki mühendis tutuklanmıştı. Burdur’da yaşanan diyaliz skandalının bir benzerinin Isparta’da yaşandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Isparta genelinde bulunan tüm diyaliz merkezlerinde hukuka aykırı ve insan sağlığını hiçe sayan uygulamalar yapıldığını söyledi. Hastaların aylık kontrollerinin yapılmadığına işaret eden Uğur şunları söyledi: “Isparta İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı müdürü, il genelinde bulunan tüm diyaliz merkezleri ve ünitelerinin sorumlu hekimi olarak görevlendirilmiştir. Mevzuat uyarınca diyaliz merkezinin/ünitesinin bulunduğu sağlık kuruluşunda hemodiyaliz uygulamalarıyla ilgili bakanlıkça sertifikalandırılmış hekim, yoksa hastanede görevli bir hekimin görevlendirilmesi gerekmekte. Bu hekimin diyaliz hastalarını ayda en az bir kez muayene etmesi gerekir.

‘İTIRAZ EDENE SORUŞTURMA’

Fakat halk sağlığı müdürünün tüm diyaliz merkezi/ünitelerinde sorumlu hekim olduğu gözetildiğinde hastaların aylık kontrollerinin yapılmadığı açıktır. Bununla birlikte edinilen bilgiye göre diyaliz merkezleri hakkında yönetmelik uyarınca beş diyaliz cihazına bir sertifikalı hemşire ya da diyaliz teknikeri görevlendirilmesi gerekirken daha önce de hukuka aykırı uygulamaları ile gündeme gelen Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi’nin diyaliz ünitesinde altı diyaliz cihazı bulunmakta ve bu ünitede tek bir sağlık personeli görev yapmaktadır.” Görevlendirilen personellerin ise diyaliz ünitesinde çalışma yetkinliği bulunmadığına dikkat çeken Uğur, “Anılan yönetmelik uyarınca diyaliz ünitesinde diyaliz teknikeri veya hemodiyaliz ve periton diyaliz konusunda sertifikalandırılmış hemşire görevlendirilmesi gerekmesine rağmen diyaliz alanında yetkinliği bulunmayan sağlık çalışanları görevlendirilmekte. Görevlendirmeye itiraz eden sağlık çalışanları ise tutanaklar ve soruşturmalar ile yıldırılmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

Uğur, “Yaşanan söz konusu usulsüzlüklerin de bir faciaya dönüşmesi an meselesidir. Yeni can kayıplarına ve malpraktis nedeniyle hastaların zarar görmemesi adına Sağlık Bakanlığı; kamu görevlilerini tüm kademelerde liyakat esasına uygun olarak görevlendirilme, kamu zararına neden olunan her türlü uygulamaya müdahale etme, başta Isparta olmak üzere ülke genelinde hukuka aykırı uygulamaları sona erdirme için gerekeni acilen yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.