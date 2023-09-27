Burun estetiği çılgınlığı: 'TikTok'ta videolarımı düzenleyemiyorum'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:55

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:55

Tüm dünyada ve Türkiye’de estetik uygulamalara olan ilginin arttığı ifade edilirken uzmanlar merkez, hekim ve tıbbi donanım gibi durumlara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Kimi zaman kişilerin ilginç taleplerle gelerek burun estetiği yaptırmak istediğini ifade etti. Prof. Dr. Turgut, uygunsuz noktalarda hekim olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin geri dönüşü mümkün olmayan problemlere neden olduğunu söyleyerek tavsiyelerde bulundu.

"UYGUNSUZ OPERASYONLAR YAPILDIKTAN SONRA ESKİ HALİNİ KİMSE VEREMİYOR"

Görselliğin öne çıkması, sosyal medyadaki paylaşımlar, sosyal medya unsurlarında beğenilerinin artmasını istemeleri bunda etkili oluyor. Özellikle selfie çıktıktan sonra yüz plastik ameliyatları ve burun estetiğinde yüz 60 oranında artış olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Çoğunlukla genç yetişkinler tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar yüz estetiğini daha çok travmatik, buruna darbe almış, burun şekli gerçekten bozuk, nefes alma problemi çeken hastalarda yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Yakınlarından, komşusundan ameliyat olanları görüp bu sebeple yoğun bir şekilde müracaat edildiğini belirten Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şuna dikkat ediyoruz, burun estetiği yaparken kişinin psikolojik durumunun uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Psikiyatristin de olduğu bir konseyde kişiyi değerlendiriyoruz. Bu işi ehil olan kişilere yaptırmak lazım, kamu hastanelerinde de bu ameliyatları çok tecrübeli arkadaşlarımız da biz de yapıyoruz. Hekim olmayan kişiler ’Estetik ameliyatlar yapıyoruz, dolguyla burun düzeltiyoruz, dudak, burun dolgusu yapıyoruz’ diyerek kontrolsüz şekilde bu işlemleri yapıyorlar. Ciddi komplikasyonlar ortaya çıkıyor, sonuçları ağır oluyor. Komplikasyon çıktıktan, doku kaybı olduktan sonra bu kullanılan dolgu maddelerinin vücutta oluşturduğu yan etkiler ortaya çıktıktan sonra düzeltmesi de çok zor oluyor. İnsanlar eski hallerini istiyor ama maalesef o işlemler yapıldıktan sonra eski halini kimse veremiyor."

"TİKTOK VİDEOLARIMI DÜZENLEYEMİYORUM, BURNUMUN UCUNU KALDIRMANIZ LAZIM"

İşlemlerin ehil ellerde yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Turgut, "Burunda travmaya, darbeye bağlı kırık olanlar, nefes alma problemi olanlara biz bu ameliyatı tavsiye ediyoruz. Aynılaşma mutlaka oluyor çünkü yapılan işlem aynı, burnu kadınlarda 110 derece, erkeklerde 90 derece dik açıya getirmek, burun sırtını, kemerleri düzeltmek bunlar yapılan rutin işlemler" ifadelerini kullandı.

Burun estetiği taleplerinde patlama olduğunu söylerek açıklamlarını şu şekilde sonlandırdı:

"Bu belki burun ve yüz estetiğine olan isteğin, arzunun ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteren bir bulgu. Kanser hastası, kulakları akan, ağır hastalar pandemi döneminde korkuyla hastaneye gelmezken hiçbir sağlık problemi olmayan sadece burun şeklinden rahatsız olan kişilerin tamamı ameliyatlarına ve kontrollerine çok düzenli geldiler. Görsel medya çok etkiliyor. ‘Hocam yüz fotoğraflarımı shopla düzeltiyorum ama TikTok videolarımı shoplayamıyorum, onun için bu kemeri aldırmam, burnumun ucunu biraz kaldırmanız lazım’ diye çok değişik taleplerle gelen kişiler oluyor. Bu işe karar verenler seçici olsunlar, ucuz diye ehil olmayan kişilere yüzlerine dolgu, botoks, yüz estetiği gibi işlemleri kesinlikle yaptırmasınlar. Komplikasyon olduktan yan etki ortaya çıktıktan sonra geri dönülmez safhalara giriyoruz, çok düzeltilemez mutsuzluklarla sonuçlanabiliyor. Gençler değişik şekillerde müracaat ediyorlar, manken resimleri ve top modellerin resimleriyle gelen yüzüm, burnum bu şekilde olsun diye ilginç taleplerle gelen insanlar da oluyor."