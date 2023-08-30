Bütçe bataklığa döndü! SES başkanı, hastane bahçesine yapılan hastanenin ihaleye çıkmasını eleştirdi

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Ankara’nın iki büyük hastanesi yenileme kapsamına alındı. Etlik Şehir Hastanesi’nin yapılmasından sonra kapatılması gündeme gelen ancak kamuoyu baskısıyla kapatılamayan ancak 6 Şubat deprem felaketi sonrası “depreme dayanıksız” bahanesiyle yıkılıp yeniden yapılması kararı alınan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ihalesi 2.4 milyar TL’ye verilmişti. Şimdi de Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yapılacak 600 yataklı hastanenin ihalesi 2.7 milyar TL’ye verildi. Toplam 1200 yatak kapasiteli 2 hastanenin kamuya maliyeti 5.2 milyar TL. Sadece 2023 için 15 şehir hastanesine ayrılan kaynak ise 46.7 milyar.

Bu durum, şehir hastanelerin 1 yıllık bedeli ile tamamı Sağlık Bakanlığı’na ait 19 Dışkapı yada Onkoloji benzeri hastane yapılabileceğini gösteriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bu maliyet, şehir hastaneleri projelerinin nasıl bir ‘batık proje’ olduğunu, şehir hastanelerinin sağlık bütçesini nasıl bataklığa çevirdiğini gösteriyor” dedi.

YAPBOZ KARARLARI

Kamunun buraya yeterli kaynak aktarılmayacağı şüphelerinin ve projelerin zamanında yetiştirilemeyeceği eleştirilerinin güçlendiğini belirten Yalçınkaya, “İki hastanenin de neden yenilendiğini bilmiyoruz. Depreme dayanıksızlıkla ilgili raporlar açıklanmazken, hastanelerin neden yenileneceği ile ilgili net açıklamalar yapılmaması bizim kaygılarımızı artırıyor” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, “Geçen yıl bu iki hastanenin kapatılacağı konuşulurken sonra bu hastanelerin yerinde hizmete devam edeceği, daha sonra da yenileneceği konuşuldu. İhale ilanının üzerinden 9 ay geçti, ihaleler yeni onaylandı. İhale aşaması ve inşaata başlanması 1 yılı alırken Bakanlık her iki hastaneyi bin günde bitireceğini ilan ediyor” dedi. Sağlık politikaları kararlarının akşamdan sabaha alınır olduğu için yapboz tahtasına döndüğünün altını çizen Yalçınkaya, “Hangi kaynakla, hangi gerçeklikle bin gün belirlendi? Bu hastanelerin bu kadar sürede bitirilemeyeceğini eminiz ki bakanlık da biliyor” ifadelerini kullandı.