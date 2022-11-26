Araştırma: Buzulların erimesi, binlerce ton antik mikrobun dünyaya yayılmasına sebep olabilir

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:24

Küresel ısınmanın ardından erime süreci hızlanan buzulların çözülmesiyle 100 bin tondan fazla antik mikrobun dünyaya yayılabileceği belirtildi. Bilim insanlarına göre, söz konusu mikropların bazıları, hastalık ve salgın tehlikesi doğurabilir.

ERİYEN BUZULLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Galler'deki Aberystwyth Üniversitesi'nden bilim insanları, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sekiz buzulun yanı sıra batı Grönland'daki iki bölgenin erimesi nedeniyle ortaya ne kadar mikrobik madde çıkabileceğini araştırdı.



Edilen verilere göre, eğer erime hızı böyle devam ederse, önümüzdeki 80 yıl boyunca Kuzey Yarıküre'den dünya ekosistemine, içinde mikropları da barındıran 0,65 milyon ton mikro organizma salınacak.

YENİ BİR SALGIN BAŞLATABİLİR

Aberystwyth Üniversitesi'nden yazar ve biyolog Dr. Arwyn Edwards yaptığı açıklamada, "Salınan mikropların sayısı buzulların ne kadar hızlı eridiğine ve dolayısıyla gezegeni ne kadar ısıtmaya devam ettiğimize yakından bağlıdır, ancak normal bir ısınmada bile salınan mikropların miktarı çok büyüktür. Bu mikropların bazıları zararlı da olabilir" ifadelerini kullandı.

Aberystwyth Üniversitesi'nden Dr. Tristram Irvine-Fynn, "Eriyen buzul yüzeyleri, ekosistemleri besleyen aktif mikrobik topluluklara ev sahipliği yapmaktadır, ancak bu toplulukları hala yeteri kadar iyi anlamıyoruz" dedi.

Irvine-Fynn sözlerine şöyle devam etti: "Bu konu üzerinde daha çok araştırma yapmamız ve bu mikrobik tehdit hakkında daha çok bilgi edinmemiz gerekiyor."

İklim değişikliğine bağlı olarak artan küresel sıcaklıklarla birlikte, buzulların çözülmesi ve mikropların yayılması riski de giderek artıyor. Geçen ay yapılan bir araştırma, iklim krizi ve buzulların çözülmesinin yeni virüslerin yayılma riskini artırdığı ve potansiyel olarak yeni bir salgın başlatabileceği sonucuna varmıştı.