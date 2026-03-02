Çağdaş Hekimler: Hekimlik yapmak istiyoruz

Çağdaş Hekimler Ankara Tabip Odası seçimleri için listesini Ankara Kızılay Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan basın toplantı ile açıkladı.

Hekimler, hekimlerin sözünü, emeğini ve ortak gücünü örgütleyen; demokratik, katılımcı ve mücadeleci bir oda için yola çıktıklarını belirtti. Açılış konuşmasını önceki dönem TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut gerçekleştirdi. Çağdaş Hekimler grubu adına ortak açıklamayı ise Dr. Ezgi Özsöz Kolsuz ve Dr. İrfan Serdar Arda yaptı. Yaşadıkları krizin yalnızca ücret, nöbet, performans olmadığından söz eden hekimler "Kriz, derin bir sağlık ve toplum krizidir" çıkışında bulundu.

Sağlık ortamının kamusal hizmetten çıkarılmasına tepki gösteren hekimler açıklamasında, "Hepimiz piyasalaştırılmış ortamda emeğimizi satarak yaşamaya çalışıyoruz. Hepimiz yalnız hissediyoruz, umutsuzluğa kapılıyoruz. Sağlıkta dönüşüm programının bizleri dönüştürmek istediği hekim tipi budur. Program; tabip odalarını ve TTB'yi dönüştüremedi" dedi.

'TOPLUMCU BİR SİSTEM İSTİYORUZ'

Çağdaş hekimlerin solun tüm renklerini içeren ortak bir mücadele geleneği olduğunu belirten hekimler, "Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazla mücadele ve dayanışma... Sağlıkta şiddet ve hekim göçü sürüyor. Koruyucu sağlık hizmetleri boğuluyor. Kamucu-toplumcu bir sağlık sistemi ve halktan yana bir kamu yönetimi istiyoruz. Mesleki bağımsızlığı garanti altına alınmış hekimler olmak istiyoruz. Sözümüze değer verilmesini istiyoruz. Kısacası bizler hekimlik yapmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİK TEHDİTE KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK'

Hekimler son olarak şu mesajı verdi: "Önceliğimiz; baskı ortamına, eziyet yönetmeliklerine haksız kararlara ve toplumun sağlığına yönelen tüm tehditlere karşı örgütlü mücadeleyi büyütmektir. Sessizliğin tedirginliğini, çok sesliliğin dayanışmasına dönüştüreceğiz."

Çağdaş Hekimler 2026-2028 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Adayları ise şu isimlerden oluştu: "Ayşe Gültekingil, Erkan Sümer, Ezgi Özsöz Kolsuz, F. Güvenç Baran, ⁠Güleser Karakoç, İrfan Serdar Arda ve Umut Dilegelen.