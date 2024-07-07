Çağımızın kritik sorunu: Odaklanma problemi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:15

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:15

Odaklanma sorunu, günümüzde dış uyaranların artması ve teknolojik aletlerin hayatımızı her alanına dahil olması nedeniyle her yaşta bireyde yaygın olarak görülüyor. Son zamanlarda yaygın olarak görülen sorunların başında gelen odaklanma sorunu, kişinin gündelik yaşamını etkileyerek işlerini yapamamasına ve çabuk sıkılmasına neden oluyor. Odaklanma sorununa dair Uzman Psikolog ve Pedagog Ebru Şen ile konuştuk. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile çok sayıda uyarana maruz kaldığımızı söyleyen Şen, “Yalnızca teknoloji değil yaşamın getirileri ve beklentileri de arttıkça odaklanma ve bir uğraş içinde kalabilme süremiz gittikçe azalıyor. Üstelik bu durum yalnızca çocuk ve gençlerde de yaşanmıyor. Pek çok yetişkinin tek oturumda bir filmi bitirebilmesi, seminer tarzı birkaç saatlik konuşmayı takip edebilmesi, hatta uzun süre göz kontağı kurarak sohbete devam edebilmesinde ciddi olarak gerileme var.” dedi.

"ODAKLANMA BİR BÜTÜNLÜK HALİ"

Evlerimizde ve toplu yaşam alanlarında, teknolojik araçlar kaynaklı sürekli duyulan sesler, görüntüler, sosyal medya uzantıları, haz verici ve bağımlılık geliştirici her türlü yaşantının bir işe odaklanmayı engellediğini dile getiren Şen, “Odaklanma tam bir zihinsel, sosyal ve ruhsal bir bütünlük halidir. Biri veya birkaçındaki kaçak sizin olaydan, durumdan veya konudan uzaklaşmanıza neden olur. Aslında hepimizde dikkat dolayısıyla da odak belli bir süre tutulup dağılabiliyor. Önemli olan kısım dağıldıktan sonra dikkati nereye vereceğimizdir” dedi.

TEKRAR ODAK İÇİN 25 DAKİKA GEREKİYOR

Son yapılan araştırmalara göre belirli bir faaliyete odaklanmış bireyin telefon bildirim mesajı gibi bir uyaranla dikkati bölündüğünde, yaptığı işe tekrar odaklanabilmesi için mininum 25 dakika geçmesi gerektiğini kaydeden Şen, “Yapılan işle ilgili bölünmeler de çoğalınca odaklanma süremiz gittikçe azalmaktadır. Dikkatimizi makul sürelerde farklı farklı işlere yönlendirerek verim sağlamak en pratik çözüm. Dikkatimizin henüz dağılmadığı, uyanık olduğu durum içinde farklı yöne odağı çevirmemiz gerekiyor” dedi.

5 DAKİKA NEFES EGZERSİZİ

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gün için mümkünse birkaç kez sakin bir ortamda 5 dakika nefes egzesizi yapmanız. Bunu yaparken sadece dikkat ve odağınız nefesinizde olması gerekiyor. İlk denemede dikkat akşam ne yemek olduğuna, beklediğiniz bir mesaja veya kredi katının ödemesi gecikti mi gibi konulara kayabilir. Bu bir egzersiz işi olduğunda yapa yapa gelişecektir”