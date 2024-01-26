Bu besinler dikkatinizi toplamanızı kolaylaştıracak! İşte odaklanma sorununa yardımcı olan 10 besin...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:08

Son zamanlarda yoğun bir dönem geçiriyor, yorgunluğunuzun etkisiyle de dikkat dağınıklığı yaşıyor olabilirsiniz.Özellikle günümüzün dijital dünyası, tek bir şeye yönelerek konsantre olmayı neredeyse imkânsız kılmaktadır.Odaklanma sorunu kişilerin özel, eğitim ve iş hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Problem çözülmezse de kişilerin yaşam kalitesini günbegün düşürmektedir.Eğer siz de odaklanmakta zorluk çektiğinizi düşünüyorsanız beslenmenizde yapacağınız bazı değişiklikler, bu problemi ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Peki dikkatinizi toplamanızı kolaylaştıracak besinler nelerdir? İşte odaklanma sorununa yardımcı olan10 besin...

1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, beyin gücünüzü artıran ve beyninizi korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve karotenoidlerle doludur. Hafızanıza, odaklanmanıza ve genel beyin sağlığınıza ve gücünüze yardımcı olduğu kanıtlanmış vitaminler ve zihinsel berraklığınızı artıran folik asit içerirler.

2. BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, birkaç şekilde odaklanmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak, zihinsel uyanıklığı arttırdığı kanıtlanmış miktarda kafein içerir. Bitter çikolata, stres atmanıza yardımcı olan magnezyum içerir ve ayrıca kendinizi iyi hissettiren ve ruh halinizi yükselten endorfin ve serotonin salınımını uyarır. Küçük dozlarda bitter çikolatanın odaklanmanızı önemli ölçüde artırabileceği anlamına gelir.

3. BAKLAGİLLER

Beynin çalışması için her zaman şekere, yani glikoza ihtiyacı vardır. Glikozu depolama yeteneği olmadığı için düzenli olarak beyne sağlanmalıdır. Mercimek, kuru fasulye ve bezelye gibi baklagiller beyni beslemeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olan karmaşık şekerler açısından çok zengindir. Ayrıca iyi miktarda protein içerirler.

4. KIRMIZI MEYVELER

Beyin çok fazla enerji tüketir ve hücrelerine zarar verme riski olan büyük miktarda serbest radikal serbest bırakır. Bu nedenle çilek, ahududu, böğürtlen, kuş üzümü ve kızılcık gibi kırmızı meyveler gibi antioksidanlar açısından zengin gıdaların tüketilmesi çok önemlidir. Bu meyveler beyindeki kan dolaşımını iyileştirir ve beyin aktivitesini uyarır.

5. KETEN TOHUMU

Hâlihazırda listelenmiş birkaç yiyecek gibi, keten tohumları da magnezyum, B vitaminleri, omega-3 yağ asitleri ve lif bakımından yüksektir ve bunların tümü zihinsel berraklığa, kilo kaybına ve nihayetinde odaklanmaya yardımcı olur. Keten tohumlarını sindirebilmek için öğütmeniz gerektiğini unutmayın.

6. FINDIK

Kuruyemişler ve tohumlar, yaşlandıkça daha az bilişsel düşüşle ilişkilendirilen antioksidan E vitamininin iyi kaynaklarıdır ve bu faydayı elde etmek için günde 30 gram yeterli olur. Ayrıca odaklanmanıza yardımcı olan esansiyel yağlar ve amino asitler açısından da zengindirler.

7. AVOKADO

E vitamini açısından çok zengin olan avokado, zekayı artırır ve beyni korur. E vitamini, büyük miktarda antioksidan üretirken beynin yağ dokularını yaşlanmanın etkilerine karşı etkili bir şekilde korur.

8. YUMURTA

Yumurtalar, hafıza için önemli asetilkolini üretmek için gerekli bir element olan B vitamini açısından çok zengindir. Yumurtalar hafızayı uyarır ve konsantrasyonu geliştirir. Yumurtalar ayrıca beyin hücrelerinin zarını oluşturan iki element olan fosfolipidler ve lesitin içerir.

Yeşil çay kafein ve l'theanine içerir. Kafeinin odaklanmanıza yardımcı olduğu ve uyanıklığınızı geliştirdiğine şüphe yoktur. L'theanine ise alfa dalgası aktivitesini arttıran, huzuru artıran ve kafeinin geri emilimini yavaşlattığı için size yardımcı olan bir bileşendir. Bu iki bileşenin aynı anda bulunması etkilerini güçlendirir.

10. YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, hafızanın güçlenmesine ve zihinsel performansın artmasına yardımcı olan omega-3 yağ asitlerini içeriğinde barındırır. Balığın , konsantrasyonunuzu artırdığı ve ruh halinizi iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Yağlı balık olarak somon, alabalık, uskumru, ringa balığı ve sardalya tüketebilirsiniz.