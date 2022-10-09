Cerrahpaşa'da asistanlara eksik ek ödeme yatırıldı: 'Emeğimiz çalındı, insanca yaşamak istiyoruz'

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği” kapsamı dışında bırakılan üniversitelerde çalışan asistan doktorların protestolarının ardından Yüksek Öğretim Kurumu, döner sermaye yönetmeliği yayımlayarak ek ödeme kararı aldı.

Üniversite hastanelerinde çalışan asistan doktorlara bu ay ek ödeme yattı. Ancak bazı üniversite hastanelerinde çalışan asistan doktorlara ağustos ayı taban ek ödemesi eksik yatırıldı. Bazı üniversitelerde çalışan asistanlara 7 bin 800 TL olarak yatan ek ödeme, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan doktorlara 2-3 bin TL arasında yattı. Taban ek ödemesinin eksik yatırılması nedeniyle Cerrahpaşa’daki asistan doktorlar fakülte dekanlığına dilekçe vererek durumu protesto etti.

Doktorlar, “Asistan hekimler olarak emeğimizin çalınmasına karşı çıktık. Ne kadar sessiz kalınırsa o kadar hakkın yenildiği bu dönemde susmaya hiç niyetimiz yok” dedi.

TEŞVİK ÖDEMELERİ SORUNLU

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Temsilcisi Dr. Tahsin Çınar, eksik ödemeyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Çınar, “Dekanlığa bunun nedenini sorduğumuzda ‘Yönetmelik çıkmadan önce döner sermaye katkı payı yatırmıştık, yönetmelik çıktıktan sonra onu mahsup ediyoruz’ dediler. Yönetmelik daha çıkmadan ödedikleri parayı, yönetmelik çıktıktan sonra sanki fazla para ödemişler gibi kesmeye kalkıyorlar. Teşvik ek ödemesine dair de maliyeden henüz bir ödeme yapılmadı. Bu nedenle teşvik ödemesi de çok komik rakamlar olarak yatacak” diye konuştu.

‘İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Çınar, ‘Beyaz Reform’ olarak adlandırılan düzenlemelerden sonra asistan doktorların yaşam şartlarında bir değişiklik olmadığını belirterek “Bizim için hayat eskisinden iyi olmadı. Nöbet ertesi izin kullandırma zorunluluğu var artık. Nöbet ertesi izin kullandığımızda tuttuğumuz nöbetin ücretinden kesinti yapılıyor. O kesintiyle bu eksik ödeme birbirini ancak tamamlıyor. Şu an tıp fakültesi öğrencileri üniversite hastanelerini tercih etmek istemiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan asistanlarla aramızda ciddi gelir farkı oluştu. Hiçbir zaman tam bir ödeme garantisi vermiyorlar. Üç ay bekledik ama elimize çok komik rakamlar geçti. Bizim tek derdimiz insanca yaşamak” dedi.