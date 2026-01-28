CHP'li Gezmiş'ten

CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş yaptığı açıklamayla, Sağlık Bakanlığı’nın “İlaç Yok Hattı” uygulamasına sert tepki gösterdi. Gezmiş, yaşanan ilaca erişim krizinin sorumlusunun eczacılar değil, sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikaları olduğunu ifade etti.

“İlaç Yok Hattı” uygulamasının sorunu çözmekten uzak olduğunu belirten Gezmiş, bu adımın ilaca erişimde yaşanan krizin resmen kabulü anlamına geldiğini ancak sorunun kaynağının yine yanlış yerde arandığını söyledi.

Gezmiş açıklamasında, ilaç yokluklarının eczanelerin stok yönetimiyle ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yaşanan sorunun temelinde, uzun süredir uygulanan yanlış ve sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikalarının bulunduğunu ifade eden Gezmiş, “İlaç yokluğunun temel nedeni, mevcut fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğudur” değerlendirmesinde bulundu.

"KUR FARKI TEMEL NEDEN"

İlaç fiyatlarının hesaplandığı Euro kuru ile gerçek piyasa kuru arasındaki farka dikkat çeken Gezmiş, gerçek Euro kurunun 51,46 TL olmasına karşın ilaç fiyatlandırmasında 25,33 TL’nin esas alındığını anımsattı. Bu tablonun, ilaçların Türkiye pazarında yeterli ve sürdürülebilir şekilde bulunamamasının temel nedeni olduğunu ifade etti.

Kanser, hormon, antibiyotik ve psikiyatri ilaçları başta olmak üzere birçok hayati ilaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığının altını çizen Gezmiş, "Avrupa Birliği ülkelerinde her 100 yeni tedavinin ortalama 46’sına erişim sağlanabilirken, Türkiye’de bu oranın yalnızca yüzde 3 seviyesinde kaldı. Bu durum bilimsel değil, tamamen tercih edilen yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Yerli ilaç sanayi desteklenmeli ve geliştirilmelidir" diye konuştu.

"ECZACILARI HAKSIZ İTHAMLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKACAK"

‘İlaç Yok Hattı’ uygulamasıyla eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirme yapılmasının, eczacıları haksız ithamlarla karşı karşıya bırakacağına dikkat çeken Gezmiş, "Emanete alınmış ilaçlar, MEDULA sistemine henüz düşmemiş ürünler ve yarım kalan reçeteler nedeniyle eczacılarla hastalar karşı karşıya gelebilir, şiddete varan gerginlikler yaşanabilir. Bu yaklaşım, ilaç yokluğunun faturasını eczacılara kesmek anlamına gelir. Eczacının temel görevi ilacı erişilebilir kılmaktır. Sahada ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan, hekimle iletişim kuran ve hastasını mağdur etmemek için çaba gösteren eczacılar yanlış ithamlara maruz kalabilir.

Hasta, hekim ve eczacının aynı anda mağdur olduğu bu tabloda çözüm, ihbar hatları kurmak değildir. İlacın üretimden hastaya kadar uzanan zinciri sürdürülebilir kılacak, kamu kaynaklarını etkin kullanan adil bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminin hayata geçirilmesidir. ‘İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemizin yaşadığı ciddi bir ilaç krizidir. Bu kriz, günü kurtaran adımlarla değil; gerçekçi, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla çözülebilir. Eczacı ilacın güvencesidir. İlaç yoksa sorumlusu eczacı değil, bu sistemi bu hale getirenlerdir" dedi.